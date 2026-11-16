冷血訕笑被害人「快被電死了」…柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

台中市一對情侶遭歹徒以高薪誘騙至柬埔寨後，擄人勒贖，檢警獲報後，今年8月間，在高雄小港機場拘提曾姓共犯到案。記者陳宏睿／翻攝

台中一對情侶赴柬埔寨遭囚虐洗劫，損失239萬元，台中地檢署今依強盜等罪，起訴蔡姓男子等5人。此案在台參與闖空門的共犯，明知被害人遭凌虐，私下傳訊給女友，冷血訕笑被害人「快被電死了」，不只將被害人的百萬名車解體變賣，還透過其他未落網的共犯，在被害人返台後後，以地下管道勒索20萬贖車，讓被害人遭遇二度傷害。

起訴指出，此案在台負責接應與洗劫的共犯，明知被害人正於柬埔寨遭拘禁凌虐，卻利用其無法求援的處境大肆搜刮。

其中參與闖空門的鄭男，在案發時曾透過通訊軟體，向女友稱「這是一門無本生意」，甚至轉述男子遭拘禁的狀況，寫下「現在柬埔寨那個在電他」、「他快死了」、「逼他講密碼」等語，將被害人的危急處境作為閒聊話題。

除了搬走屋內精品與黃金，曾男等人憑藉從境外逼問出的密碼，將男子停在地下室的奧迪名車開走代步。數月後，犯嫌發現車輛已被通報失竊，為規避查緝，便將車輛開往屏東長治鄉的空地進行拆解，將零件變賣給回收場。

被害人在付贖獲釋返台後，卻還收到殺肉場陌生人的私訊，要求他必須再支付20萬元才能「贖回愛車」。

檢方認為，該犯罪集團尚未落網的共犯，仍透過地下管道，持續對被害人實施勒索。

檢警追查，該集團警覺性極高，去年8月間，當漏網的曾男、李男與黃男等人，得知同夥鄭男遭警方拘提搜索後，第一時間便創設LINE群組進行語音通話，商討全面刪除手機對話紀錄等數位證據，甚至有共犯提議找人頭偽簽車輛讓渡書掩飾強盜犯行。

檢方指出，蔡姓男子等人視他人苦難為談資，趁被害人遭逢危難之際強盜財物，犯後頻頻狡辯卸責、企圖滅證，法敵對意識強烈，建請法院從重量刑。