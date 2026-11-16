狠母當街拿安全帽狠Ｋ男童遭PO網 網憂「有何深仇大恨」

高雄市傳當街疑兒虐案！一名男童在前鎮區某國宅社區奔跑，被母親攔下當街拿安全帽狠K，過程被經過的外送員行車記錄器錄下PO網，憂心指「不知有何深仇大恨，弟弟看來很需要幫助」；警方指，將主動調查釐清雙方關係及是否有兒虐行為。

網路社群Threads有網友貼文並附上影片指，怎麼才一轉頭就看到媽媽拿安全帽打小孩，不知道他們有什麼深仇大恨，少子化的台灣日常；只見影片中，一名男童奔跑在社區道路，被一名拿安全帽的婦人攔下後倒地，隨後婦人拿安全帽狠K男童，導致男童嚎啕大哭。

原PO指，因當時正在跑外送，現代人不是那麼友善，加上是別人的家務事就不方便插手，雖然弟弟看起來真的很需要幫助。原PO表示，一開始是看到是小孩躺在地板鬧，爸爸要去抓他起來，小孩起來跑走，繞回來後，媽媽剛好出來抓人，小孩跑到媽媽那邊，媽媽就拿安全帽起來打，爸爸就走在後面。

轄區前鎮警分局指出，分局目前尚未接獲相關報案，經檢視網路流傳影像，一名女子疑似以安全帽揮擊兒童身體之行為，如涉及不當管教或身心虐待，恐違反兒童及少年福利與權益保障法相關規定；如造成兒童受傷，或有施以凌虐等足以妨害其身心健全或發育之情事，可能觸犯刑法第277條傷害罪或第286條凌虐兒少罪。

警方指出，雙方關係及事發原因尚待釐清，將主動調查並通知相關當事人到案說明，釐清事發經過及確認兒童安全，如調查屬實，將依法究辦並通報權責機關。高市社會局指，本案已請警方協助了解，倘經調查認定違反兒少權法，將依法裁處。