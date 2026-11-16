高雄燒烤店帶外食吃最後一塊被請出去 男怒罵女店員三字經還丟竹籤

高雄雲姓男子和友人前天深夜在三民區某燒烤店聚餐，因在店內吃外食被27歲莊姓女店員勸阻，雲不滿吃最後一塊被請出去，連續怒罵莊三字經並丟竹籤嗆報警，警方排解，莊保留法律追訴權，事後過程被PO網，讓不少網友怒了「欺負小女生，吉下去」。

後事發店家在網路社群Threads貼出經過並附上影片力挺自己員工，影片中約有5、6名男子在燒烤店聚餐喝酒，因為店內規定禁帶外食，莊女上前提醒不能攜帶外食，沒料，惹怒坐在角落的男子，換來一連串不堪入耳的髒話辱罵，並朝莊女所在方向丟竹籤。

原PO指，「員工是來上班的，不是來人出氣的，尊重別人，真的有這麼難嗎」，並強調員工不是任何人的出氣筒，絕不容許員工受到這樣的對待！PO出影片是想讓大家看看，有人是如何用這種沒水準的態度，對待第一線服務人員，已準備依法提告。

女店員的男友也在下方留言，指女友被對方罵到智商斷線，嚇到打電話請他陪她回家，怕在路上被報復。怒問對方，一個大男生對小個子的女生講：「出來灣給」居心何在，今天換一個彪形大漢的男生店員出來，也請你一樣要有這種guts。

轄區三民二警分局指出，鼎山派出所前天深夜10時50分許獲報，指鼎山街某店家內發生口角糾紛，警方獲報到場了解。

當時雲姓男子（43歲）男客指因遭店家規勸禁帶外食，已經吃到最後一塊還被請出去，才不滿對莊姓女員工（27歲）辱罵三字經等不雅字眼，並丟擲竹籤致使店內布條毀損。

由於現場無人受傷，店家表示暫不提出公然侮辱及毀損等告訴，後續若有提出告訴，警方將依法受理偵辦。

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高雄市三民區某燒烤店前晚男客帶外食吃最後一塊不滿被請出去，連續怒罵女店員三字經還丟竹籤，店家報警。記者石秀華／翻攝

高雄市三民區某燒烤店前晚男客帶外食吃最後一塊不滿被請出去，連續怒罵女店員三字經還丟竹籤，店家報警。記者石秀華／翻攝

高雄市三民區某燒烤店前晚男客帶外食吃最後一塊不滿被請出去，連續怒罵女店員三字經還丟竹籤，店家報警。記者石秀華／翻攝