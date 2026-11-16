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宿舍問題喬不攏 酒店經紀當街掌摑女公關2次遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方昨晚獲報中山區錦州街有男女當街糾紛，員警介入後發現韓姓酒店經紀與蘇姓女公關因商談宿舍居住問題，韓出手掌摑蘇2次，後續因蘇不提告，警詢後依社會秩序維護法裁處。

警方調查，中山分局中山二派出所昨晚10時許獲報，錦州街30巷內某騎樓有男女糾紛。員警據報到場，發現58歲韓男及26歲蘇女在場，2人表明雙方存在雇傭關係，因商談宿舍居住問題引發糾紛。

據悉，韓男是酒店經紀人員，蘇女則是酒店公關人員。經紀公司平時有提供宿舍給公關人員居住，而蘇女近期原向韓男表明要搬離宿舍，卻遲未將個人物品搬出，且已多日聯繫不上。

韓男昨晚在錦州街遇見蘇女，當面與蘇女商談宿舍問題，因不滿蘇女遲未動作，導致無法提供宿舍給其他公關人員，又認蘇女態度不佳，憤而當接掌國蘇女2次，引發民眾關注。

警方表示，員警到場時，現場已無暴行，將2人帶返警所調查後，蘇女表示不提告，詢後依社會秩序維護法裁罰韓男。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿以暴力方式處理，以免觸法；警方對於暴力行為均依法積極處理，維護民眾人身安全及社會秩序。

韓姓酒店經紀（紅圈）與蘇姓女公關因商談宿舍居住問題，韓出手掌摑蘇2次。圖／警方提供
韓姓酒店經紀（紅圈）與蘇姓女公關因商談宿舍居住問題，韓出手掌摑蘇2次。圖／警方提供

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