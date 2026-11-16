獨居老婦人「睡」臥室地板死亡？ 檢警懷疑由偷轉盜殺人 嫌犯落網收押

李男涉嫌進民宅行竊時，疑被獨居的老婦人發現後由偷轉盜，殺死老婦人。老婦人的家屬聯繫不到她，前往查看時，發現老婦人在地板「睡覺」，但已死亡。警方查出李男涉案，檢察官訊問後，認涉犯強盜殺人罪，聲押獲准。

死亡的老婦人住在瑞芳，她的子女在5日發現她未接電話，前往她的住處查看時，發現已經死亡報案。

警方獲前往現場調查時，發現老婦人的住家後門未完全關上，住家並無外力侵入跡象。老婦人像睡覺一樣躺在地板上，有用枕頭和蓋被子，因為臉上有瘀青、手掌有傷口，報請檢察官偕法醫相驗，釐清死因。

警方調閱老婦人住家附近監視器，鑑識人員也在老婦人屋內採證鑑識，比對生物跡證，查出李男疑在4日進入屋內犯案，10日深夜循線到台南市將他逮捕，查扣疑從老婦人家中偷走的近2000元人民幣。

警方11日將李男帶回製作筆錄後移送法辦，基隆地檢署檢察官複訊後，認定李男涉犯強盜殺人重罪，且有逃亡之虞，12日凌晨向基隆地方法院聲請羈押禁見，法官審理後獲准。

檢警案發現場研判，李男發現老婦人獨居的透天厝後門未關上，進入屋內搜括財物時，被70多歲的老婦人發現並發生肢體衝突。

家人到住處發現老婦人，看到她躺在地板「睡覺」。檢方將釐清李男是在殺人後故布疑陣，或是見老婦人昏迷倒地，在她頭下放枕頭，並蓋上被子，等待家人發現送醫。