快訊

周三下午鋒面通過全台變天！這2天明顯轉涼 最低溫僅11度

李昇基2.5億租豪宅押金全拿不回！背債1.7億淪全租房受災戶：房市一堆惡魔橫行

聽新聞
0:00 / 0:00

獨居老婦人「睡」臥室地板死亡？ 檢警懷疑由偷轉盜殺人 嫌犯落網收押

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

李男涉嫌進民宅行竊時，疑被獨居的老婦人發現後由偷轉盜，殺死老婦人。老婦人的家屬聯繫不到她，前往查看時，發現老婦人在地板「睡覺」，但已死亡。警方查出李男涉案，檢察官訊問後，認涉犯強盜殺人罪，聲押獲准。

死亡的老婦人住在瑞芳，她的子女在5日發現她未接電話，前往她的住處查看時，發現已經死亡報案。

警方獲前往現場調查時，發現老婦人的住家後門未完全關上，住家並無外力侵入跡象。老婦人像睡覺一樣躺在地板上，有用枕頭和蓋被子，因為臉上有瘀青、手掌有傷口，報請檢察官偕法醫相驗，釐清死因。

警方調閱老婦人住家附近監視器，鑑識人員也在老婦人屋內採證鑑識，比對生物跡證，查出李男疑在4日進入屋內犯案，10日深夜循線到台南市將他逮捕，查扣疑從老婦人家中偷走的近2000元人民幣。

警方11日將李男帶回製作筆錄後移送法辦，基隆地檢署檢察官複訊後，認定李男涉犯強盜殺人重罪，且有逃亡之虞，12日凌晨向基隆地方法院聲請羈押禁見，法官審理後獲准。

檢警案發現場研判，李男發現老婦人獨居的透天厝後門未關上，進入屋內搜括財物時，被70多歲的老婦人發現並發生肢體衝突。

家人到住處發現老婦人，看到她躺在地板「睡覺」。檢方將釐清李男是在殺人後故布疑陣，或是見老婦人昏迷倒地，在她頭下放枕頭，並蓋上被子，等待家人發現送醫。

李男涉嫌進民宅行竊時，疑被獨居的老婦人發現後由偷轉盜，殺死老婦人。檢察官訊問後，認涉犯強盜殺人罪，聲押獲准。聯合報系資料照
李男涉嫌進民宅行竊時，疑被獨居的老婦人發現後由偷轉盜，殺死老婦人。檢察官訊問後，認涉犯強盜殺人罪，聲押獲准。聯合報系資料照

獨居 死亡 殺人

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

弱勢家庭無所適從…裝箱棄屍 悲劇何時了

女毒駕撞老翁找男友頂替 「多害一個人」雙雙送辦

毒駕把人撞成重傷竟找男友頂替 中市53歲女駕駛被逮羈押

吳音寧座車遭鋼珠擊破車燈！她懷疑遭人射擊 警方鎖定國道1號追查

相關新聞

獨居老婦人「睡」臥室地板死亡？ 檢警懷疑由偷轉盜殺人 嫌犯落網收押

李男涉嫌進民宅行竊時，疑被獨居的老婦人發現後由偷轉盜，殺死老婦人。老婦人的家屬聯繫不到她，前往查看時，發現老婦人在地板「睡覺」，但已死亡。警方查出李男涉案，檢察官訊問後，認涉犯強盜殺人罪，聲押獲准。

駕駛未讓行人辯「公車擋視野」 法官：那不是更該注意？

何姓男子被舉發開車未禮讓斑馬線行人，裁罰六千元，他不服訴請撤銷，指前方公車停靠阻擋視線，他慢速通過，未造成行人壓力及威脅。台北高等行政法院地方行政訴訟庭認定，若公車造成視野死角，更應提高警覺，何縱非故意違規也難認無過失，判決駁回；可上訴。

女毒駕撞老翁找男友頂替 「多害一個人」雙雙送辦

台中市吳姓女子本月十三日涉嫌施用毒品後開車，行經斑馬線將行人卓姓老翁撞成重傷，她徒步逃離，聯絡蔡姓男友到場頂替駕駛人；警方調閱監視器識破拘提吳，唾液毒品快篩呈安非他命陽性反應，依公共危險、過失傷害、肇事逃逸等罪移送，檢方聲押獲准，蔡也被依頂替罪函送。

詐團腦筋動超快 自稱黃仁勳「遭美陷害」索百萬

近期有民眾收到假冒輝達公司前執行長黃仁勳名義傳送訊息，指遭美國政府陷害，急需一百萬元，承諾將以提供資金者姓名，命名新設計顯示卡；刑事局分析是詐騙集團假冒名人，清查目前未有報案紀錄，呼籲民眾提高警覺。

影／女網友自稱媒體 造假沈伯洋上摩鐵假訊息 調查局火速逮人送辦

選戰進入最後倒數，調查局14日蒐報情資，發現社群平台Threads與臉書有女網友貼文，指台北市長候選人沈伯洋是假人設，沈有跟女生上摩鐵，台北市調查處溯源追查兩帳號均是黃姓女子使用，經被害人提告，火速搜索約談黃女到案，黃女坦承貼文內容均是假訊息，詢後移送台北地檢署偵辦。

吳音寧座車遭鋼珠擊破 警疑行車糾紛

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧上周右後車燈破裂，裡頭還卡著一顆鋼珠。吳音寧昨在臉書發文指出，鋼珠極可能是從車後直面射擊所致，擔心自己遭到針對。選舉期間備受關注，彰化縣溪湖分局表示，已成立專案小組調查，初步清查可能與行車糾紛有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。