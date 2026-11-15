他在街頭遭人遭剪刀刺中腹部 摀傷口就醫「幸未傷臟器」脫險

余姓男子為幫哥哥出氣，與楊姓男子在街頭發生衝突，疑遭楊男持剪刀刺中腹部。余男就近到瑞芳礦工醫院急診室處置後，最後轉往基隆長庚醫院，因為傷及臟器，縫合後住院治療。全案由警方調查中。

新北市瑞芳警方初步調查，58歲余男的二哥是計程車司機，並在日前與楊男發生糾紛。余男今天下午在瑞芳礦工醫院附近，一坑路的巷內遇到楊男，想幫二哥討公道，兩人發生爭執，楊男涉嫌拿出隨身攜帶的剪刀，刺中余男腹部後逃離現場。

余男負傷前往瑞芳礦工醫院急診室求診，隨後轉送衛生福利部基隆醫院，再轉送基隆長庚醫院急救。余男送醫師意識清楚，醫師檢查臟器未受傷，縫合傷口後收住院治療。警方從余男口中得知案發可能原因後，積極查訪楊男到案說明，釐清案情。