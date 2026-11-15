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北捷車廂男子持小刀裁切保麗龍板 將遭依法開罰

中央社／ 台北15日電

北捷運劍潭站車廂內有名洪姓男子持刀裁切保麗龍板引發關注，警方獲報立即派員到場處理，經查並無揮舞或其他危險行為，捷運系統營運正常，全案交由北捷公司依法開罰。

台北市警察局捷運警察隊今天透過新聞稿說明，昨晚7時15分接獲通報，北捷劍潭站有名男乘客在車廂內持小刀裁切保麗龍板，立即會同轄區派出所警力到場查處。

經調查了解，涉案的洪男於車廂內持小型折疊刀裁切保麗龍板期間，並無揮舞或其他危險行為，也未造成驚擾情事，捷運系統營運均正常。

捷警隊表示，洪男行為已由權管單位台北捷運公司依大眾捷運法開罰。

捷警隊呼籲民眾，若無正當理由攜帶具有危險性的器械，恐涉犯刑法或違反社會秩序維護法相關規定；另依台北捷運系統旅客須知規定，未經許可不得攜帶危險品進入捷運範圍。若因工作或其他正當理由需攜帶刀具等尖銳物品，應妥善包覆收納，避免物品外露，以維護大眾運輸安全。

台北捷運劍潭站車廂內有名洪姓男子持刀裁切保麗龍板引發關注，警方獲報立即派員到場處理，經查並無揮舞或其他危險行為，捷運系統營運正常，全案交由北捷公司依法開罰。北捷示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照
台北捷運劍潭站車廂內有名洪姓男子持刀裁切保麗龍板引發關注，警方獲報立即派員到場處理，經查並無揮舞或其他危險行為，捷運系統營運正常，全案交由北捷公司依法開罰。北捷示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照

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