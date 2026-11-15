聽新聞
0:00 / 0:00
北捷車廂男子持小刀裁切保麗龍板 將遭依法開罰
台北捷運劍潭站車廂內有名洪姓男子持刀裁切保麗龍板引發關注，警方獲報立即派員到場處理，經查並無揮舞或其他危險行為，捷運系統營運正常，全案交由北捷公司依法開罰。
台北市警察局捷運警察隊今天透過新聞稿說明，昨晚7時15分接獲通報，北捷劍潭站有名男乘客在車廂內持小刀裁切保麗龍板，立即會同轄區派出所警力到場查處。
經調查了解，涉案的洪男於車廂內持小型折疊刀裁切保麗龍板期間，並無揮舞或其他危險行為，也未造成驚擾情事，捷運系統營運均正常。
捷警隊表示，洪男行為已由權管單位台北捷運公司依大眾捷運法開罰。
捷警隊呼籲民眾，若無正當理由攜帶具有危險性的器械，恐涉犯刑法或違反社會秩序維護法相關規定；另依台北捷運系統旅客須知規定，未經許可不得攜帶危險品進入捷運範圍。若因工作或其他正當理由需攜帶刀具等尖銳物品，應妥善包覆收納，避免物品外露，以維護大眾運輸安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。