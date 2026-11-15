影／員林家具工廠大火爆炸聲連響黑煙沖天 田中高鐵、社頭都看得到

彰化縣員林市大饒路一間家具及沙發工廠今天下午突然竄出火舌，火勢迅速蔓延，整個廠區陷入火海，伴隨大量黑色濃煙直衝天際，連數公里外的田中高鐵、社頭湳底村都能看見。火場過程中還數度傳出爆炸聲響火勢於下午2點28分左右控制，所幸當時工廠沒有人上班，初步無人傷亡。

消防局表示，今天下午1點52分接獲通報，員林市大饒路發生工廠火警，立即派遣第二大隊、員林及大村等消防分隊人車前往搶救。消防人員抵達前，現場已冒出大量濃煙，火勢相當猛烈，消防人員隨即佈線灌救，火勢於下午2點28分左右獲得控制。

火警發生後，附近居民驚呼「好恐怖，有爆炸！」附近居民陸續將現場畫面上傳社群平台，影片中可見火舌從廠房竄出，黑煙不斷向上翻騰，期間還傳出數聲爆炸聲響，讓目擊民眾直呼驚險。

業者表示，今天適逢周日，工廠沒有員工上班，火勢疑似從二樓開始燃燒，他說，幸好沒有人受傷，詳細起火原因及實際損失，仍待相關單位進一步調查。