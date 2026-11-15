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登山隊2人受傷 男疑大腿骨裂、女高山症昏厥 黑鷹直升機急吊掛
花蓮縣秀林鄉奇萊登山入口附近今天發生山域救援，一支6人登山隊中，57歲謝姓男子跌傷，疑似右大腿骨裂，另名56歲陳姓女子疑似高山症發作，一度失去意識。由於地面救援人員抵達現場需約2天，空勤總隊獲報出動黑鷹直升機吊掛，將2名傷患送醫。
空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天上午接獲勤務指揮中心通知，經花蓮縣消防局申請，立即派遣編號NA-715黑鷹直升機執行救援任務。
直升機上午9時37分起飛，爬升至1萬呎飛往目標區，9時50分抵達現場，經高低空偵察、馬力檢查及風險評估後，上午10時完成2名傷患吊掛上機，隨即返回花蓮，10時24分降落德興棒球場，再由消防局救護車接手送醫，順利完成救援。
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