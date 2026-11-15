手機導航帶錯路！彰化6登山客誤闖嘉義深山 車困陡坡警搭拖吊車救援

彰化市6名登山客昨天前往嘉義縣竹崎鄉登山，返程時依照手機導航前往文峰遊客中心，沒想到導航帶錯路，車輛偏離主要道路，誤闖偏遠山區狹窄產業道路，因路面陡峭、長滿青苔又遇雨溼滑，車輛受困動彈不得。竹崎警分局獲報後，考量山路險峻，所長何俊賢直接搭乘拖吊車深入山區，協助車輛脫困，並將6人安全送下山。

警方表示，竹崎分局內埔龍山聯合所14日下午3時許接獲110報案，民眾表示車輛受困在竹崎鄉菜公山佛寶寺方向的山區道路，無法繼續行駛，請求警方協助。

所長何俊賢獲報後，立即聯繫熟悉當地地形的拖吊業者。由於山區道路狹窄，加上天雨路滑，研判巡邏警車貿然進入恐有危險，因此改搭拖吊車前往救援。

救援人員歷經約半小時車程抵達現場，發現受困車輛所在路段坡度陡峭，路面長滿青苔，周邊還有落石風險。拖吊業者利用吉普車及繩索，將受困車輛拖回平整道路，順利排除困境。

警方調查，受困遊客為2男4女共6人，當天上午從彰化市出發，前往竹崎鄉大坑凌雲巖登山，結束行程後準備開車前往文峰遊客中心，卻因依循手機導航，偏離嘉119-1線，誤入狹窄產業道路，最後受困山區。

雖然車輛已順利脫困，但警方擔心遊客不熟悉山區道路，途中再次發生意外，特別請拖吊業者協助將6人載運下山。遊客平安脫困後，對警方及拖吊業者的協助表達感謝。

竹崎分局提醒，山區道路蜿蜒狹窄，容易受到濃霧、豪雨、落石及施工管制影響，駕駛人不能完全依賴手機導航，出發前應確認行車路線，遇到道路狹窄、陡峭或路況不明時，切勿冒險前進，以免受困發生危險。

6名登山客誤信手機導航，開車進入竹崎鄉狹窄產業道路，車輛受困山坡旁，現場道路狹窄且緊鄰陡坡，險象環生。圖／警方提供

嘉義竹崎山區大雨滂沱，拖吊業者出動四輪傳動吉普車協助救援，受困遊客撐傘準備搭車撤離。圖／警方提供

昨嘉義縣竹崎鄉山區降雨不斷，警方聯繫拖吊業者出動吉普車，利用繩索協助受困車輛脫困。圖／警方提供

竹崎警分局內埔龍山聯合所所長何俊賢（左三）協助6名受困登山客平安下山，遊客在派出所前合影，感謝警方熱心救援。圖／警方提供

彰化6名登山客依循手機導航，誤闖嘉義竹崎偏僻山區狹窄產業道路，車輛受困溼滑路面，警方獲報趕往救援。圖／警方提供