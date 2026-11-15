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挑戰畢羊縱走遇雨急撤 山友扭傷困林道 搜救隊冒雨漏夜馳援
一支4人登山隊到南投挑戰畢羊縱走，昨行經畢祿山820林道7.5K處時，一名隊員滑倒，左腳踝扭傷，因劇烈疼痛無法行走求援。警消考量深秋且山區降雨，協請太管處、神鷹搜救隊組9人搜救隊，漏夜冒雨趕在昨晚10時前將人救下山。
南投縣消防局指出，該4人登山隊昨天清晨4時許從仁愛鄉畢祿山登山口820林道路線入山，但因昨天山區降雨，天候狀況不佳，隊伍決定折返，下山行經820林道7.5K處時，一人疑因地面泥濘不慎滑倒，左腳踝扭傷，無法行走而求援。
該局在昨午後2時46分獲報畢祿山有山友因腳傷劇烈疼痛無法移動，考量時序已入深秋，且因鋒面通過，昨天各地出現降雨，山區氣溫入夜恐驟降，擔心山友失溫，除出動6警消，同步協請太魯閣國家公園管理處及神鷹山區搜救隊支援。
消防局表示，由該局、神鷹山區搜救隊及太管處共同組成9人搜救隊，昨晚7時22分於登山口集結完畢後，快腿向事故地點前進，沿途路面雖泥濘濕滑，途中還遭遇強降雨，但在隊員互相協助，迅速在1小時內成功接觸受傷山友及其同伴。
搜救人員表示，現場初步檢傷後評估受傷山友的左腳踝扭傷腫脹，其餘部位無礙，當場給予患部包紮固定後，評估傷者能緩慢往登山口移動，途經三處困難地形由搜救人員以繩索裝備確保方式協助患者通過，順利在昨晚9時46分返抵登山口。
消防局也呼籲，近日山區時常有強降雨，路面濕滑泥濘致滑倒受傷風險提高，因此登山前務必事先查詢氣象預報，並攜帶適當裝備前；如遇天候不佳或路況不佳等情形，應當評估折返下山，登山除了要有攻頂的體力，更要有撤退的勇氣。
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