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桃園男酒後失控捶打警車 警依妨害公務等罪偵辦

中央社／ 桃園15日電

桃園市警察局桃園分局員警昨晚巡邏，發現邱姓男子酒後與友人口角，見警車到場竟丟擲香菸並捶打引擎蓋，警方迅速制止並依妨害公務、毀損及違反社會秩序維護法等罪移送偵辦。

桃園警分局中路派出所副所長廖勝璋接受媒體聯訪表示，昨天晚間11時50分許，員警巡邏行經桃園市中山路956巷，聽見巷內傳出叫罵聲，立即前往查看，34歲邱姓男子見警車到場後突然丟擲香菸，並徒手捶打警車引擎蓋，員警隨即通報支援，並控制其行動。

廖勝璋指出，經了解，邱男與友人烤肉聚餐，酒後情緒失控，與26歲張姓友人發生口角，雙方進而拉扯，雖有友人在旁勸阻，仍持續叫罵。警方獲報後派遣快打警力到場，將相關人員控制。

桃園警分局表示，全案調查後將邱男依妨害公務、毀損及違反社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦；同時強調針對暴力及挑釁警方執法行為，將依法究辦。

失控 警車 妨害公務

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