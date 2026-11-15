桃園大古山改裝車深夜「炸街」擾民 警民聯手取締陳情減45％

桃園市蘆竹區大古山是知名賞夜景景點，每逢周末及連續假期便吸引大批遊客，但部分改裝車輛深夜「炸街」、競速炫技，不僅影響附近居民安寧，更危及用路人安全。蘆竹警分局表示，近期與山腳里辦公處、環保局及監理站合作，透過即時通報、科技執法及在地宣導加強取締，並針對飆車、甩尾等危險駕駛行為依法追究刑責，已成功讓大古山深夜噪音陳情案件減少45％。

大古山沿線及周邊山區道路幅員遼闊，過去單靠定點巡邏，經常面臨改裝車主規避查緝的困境。為精準掌握違規熱點，警方與山腳里長及社區巡守隊建立「即時聯防通報網」，由里辦公處掌握夜間車聚時段及聚集路段，即時回報警方，讓員警能提前部署警力，提高查緝效率。

蘆竹警分局表示，配合市府「靜桃計畫」，警方在大古山沿線及南山路等高風險路段，布設AI聲音照相與移動式監測設備，透過分貝偵測及聲紋辨識，結合警政「天羅地網」監視系統追蹤違規車輛，並函請環保局舉發。

每逢周末及連假深夜，警方規畫環警監聯合稽查，針對非法改裝排氣管、無照駕駛及噪音超標車輛取締，並要求召回檢驗。若涉及集體競速、蛇行甩尾、特技炫技或衝撞拒檢等危害公共安全行為，將調閱監視器追查，依刑法第185條公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

除了強勢執法，山腳里辦公處也號召社區巡守隊、周邊宮廟及志工，在大古山主要出入口與賞景熱點設置降噪跑馬燈及告示牌，並由員警陪同里長、志工向車友宣導放慢車速、輕踩油門及減少鳴笛。蘆竹警分局強調，透過基層民力通報與行政、刑事雙軌執法，已讓深夜噪音陳情減少45％，未來將持續與各里辦公處合作，維護居民生活安寧。