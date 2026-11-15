太保深夜惡火延燒830平方公尺 消防機器人出動搶救3小時

戴姓男子昨晚9時駕「有越野界勞力士」之稱的Rang Rover休旅車在高市自由三路疑跨雙黃線時，撞上待轉欲左轉進大樓地下室的張姓男子福特轎車，巨大撞擊力，致張的車頭撞爛、「車下巴」整個脫落，張擦挫傷，另戴車左側嚴重毀損，雖未受傷，但被警方測出酒駕當場被逮。

2026-11-15 09:52