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太保深夜惡火延燒830平方公尺 消防機器人出動搶救3小時
嘉義縣太保市太保里附近昨天深夜發生建築物火警，一處2樓連棟鐵皮建築物陷入火海，燃燒面積約830平方公尺。嘉義縣消防局獲報後，立即派遣消防人車前往搶救，並出動消防機器人協助滅火，歷經3個多小時，於今天凌晨撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待調查。
嘉義縣消防局表示，昨天深夜11時27分接獲報案，太保市太保里附近有建築物起火，立即派遣轄區消防分隊趕往現場。消防人員抵達後，發現起火建築物為2樓連棟鐵皮建築，火勢已持續燃燒，隨即部署水線展開灌救，並運用消防機器人協助滅火。
由於現場燃燒面積達830平方公尺，消防人員持續搶救至今天凌晨2時44分，才將火勢完全撲滅。經確認，這起火警並未造成人員傷亡，至於建築物內部用途、財物損失及起火原因，消防局表示，後續交由火災調查科調查釐清。
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