高雄「越野界勞力士」撞待轉福特 對方車被撞爛受傷、駕駛被逮原因曝

戴姓男子昨晚9時駕「有越野界勞力士」之稱的Rang Rover休旅車在高市自由三路疑跨雙黃線時，撞上待轉欲左轉進大樓地下室的張姓男子福特轎車，巨大撞擊力，致張的車頭撞爛、「車下巴」整個脫落，張擦挫傷，另戴車左側嚴重毀損，雖未受傷，但被警方測出酒駕當場被逮。

左營警分局指出，張姓男子（36歲）昨晚9時駕駛白色福特轎車沿自由三路北向南方向行駛，欲駛入對面自由三路大樓地下室，沒料，對向駕駛黑色Range Rover休旅車的戴姓男子（39歲），疑跨越雙黃線，直接猛烈撞及張男轎車。

事故當下造成張轎車車頭撞爛、「車下巴」整個脫落，張男身體受有擦挫傷，另戴男的休旅車左側嚴重毀損，保險桿險脫落，戴男未受傷。

警方獲報到場處置，發現戴男身上有濃厚酒味，經實施酒測，酒測值超過每公升1.82毫克，當場依公共危險罪現行犯逮捕，並依法製單舉發，依道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款開單告發，可處3萬6千元至15萬元以下罰鍰，移置保管車輛及吊扣其駕照2年至4年併吊扣牌照2年；詳細肇因及肇責待交通大隊分析研判。

戴姓男子昨晚駕Range Rover休旅車在高市自由三路疑跨雙黃線，撞上待轉張姓男子福特轎車，致張的車頭撞爛受傷，戴車嚴重毀損（如圖），被警方測出酒駕。記者石秀華／翻攝

戴姓男子昨晚駕Range Rover休旅車在高市自由三路疑跨雙黃線，撞上待轉張姓男子福特轎車，致張的車頭撞爛受傷，戴車嚴重毀損，被警方測出酒駕。記者石秀華／翻攝