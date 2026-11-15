託籌保金被拒 誣告網紅判8月

男子羅楷傑提供人頭門號給詐團，二○二四年因案遭羈押，曾拜託有「暗黑李毓芬」外號的ＪＫＦ女郎、網紅陳香菱籌措保金遭拒。羅出監後報復，轉帳數百元至陳女及其弟帳戶，報警佯稱遭詐騙，凍結兩人帳戶，新北地方法院依誣告罪判羅八月徒刑。

羅曾以本人名義或利用人頭成立廿二家企業社，卻利用電信商管控的漏洞，申請超過十萬個門號轉售給詐團。當時羅與台灣之星員工勾結申辦門號，也使台灣之星遭國家通訊傳播委員會重罰一千六百萬元，創下單一案件累計裁罰最高紀錄。

二○二四年十月，羅遭羈押時，拜託陳香菱姊弟籌措五十萬元保證金遭拒，出監後又因陳女未聯繫而不滿。同年月廿三日下午五時，羅在兩分鐘內先後轉帳八百元、七百八十元至姊弟帳戶，晚間八時前往派出所報案，佯稱購買手機預付卡，匯款後收到的卡片未滿四十五天便無訊號，指控兩人詐欺。

陳香菱表示，羅只要看誰不順眼，就會轉幾百元讓對方帳戶遭警示；她質問羅為何凍結帳戶，羅竟「勸」她態度好一點，或許兩周內就能解除警示。

法院指出，羅提告時稱預付卡不到四十五天便顯示空號，警詢時改稱購買手機門號、收到ＳＩＭ卡卻沒訊號，開庭又改口，說法反覆，也無法解釋轉帳後立即報警。法院認為羅使陳女無端遭受訟累並浪費司法資源。