北市男騎車毒駕上路 車廂一開竟藏100顆安非他命藥錠

九合一選舉倒數14天，警政署規畫「全國同步掃蕩黑幫與不法專案行動」，台北市保安警察大隊昨天晚上9點多在信義區市民大道執行路檢，攔查一名騎車的40歲陳姓男子，經毒品唾液快篩呈安非他命陽性反應，警方進一步打開機車置物箱，赫然發現有高達100顆安非他命藥錠，依法查扣逮捕，警詢後送辦。

保大第一中隊員警昨晚依據犯罪熱點分析，在市民大道設置路檢點盤查可疑人車，陳男騎車行經路檢點時神情有異遭攔停，員警懷疑他毒駕實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應。

員警隨後檢視機車車廂，一打開不得了，看到大量不明藥錠，經初驗為二級毒品安非他命，藥錠共100顆，總淨重達152.3公克。

陳男向警方辯稱「全是自己要吃的」，當時正要去找朋友，但對毒品來源則含糊其詞，警方當場依道路交通管理處罰條例製單舉發並沒入車輛，警詢後依違反毒品、公共危險罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北市保大警方昨天實施路檢勤務，攔查騎機車的陳姓男子，他涉嫌毒駕，車廂內還被搜出多達百顆的毒品安非他命藥錠，被依法送辦。記者翁至成／翻攝