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離投票剩2周…彰化田尾鄉新興村長候選人夫婦雙亡 勘驗結果出爐
彰化縣田尾鄉新興村長蒲創結夫婦昨雙雙身亡，牽涉新興村長選舉。彰化地檢署檢察官和法醫師相驗後，排除外力及他殺的情況，為求慎重決定抽血檢驗，確認死因是否為自身疾病或其它因素。
蒲創結的兒子昨傍晚5點多返家，發現父親和母親蒲葉梅都倒臥臥地面，先輕拍蒲創結還有意識，但消防員趕到時檢查兩人意識均不清，送到員林基督教醫院急救到晚間仍不治。蒲創結去世後，新興村長選舉形成同額競選，縣選舉委員會今宣布依法暫停新興村長選舉。
彰檢表示，經檢察官偕同警方相驗並勘察現場後，確認門窗未遭破壞，室內亦無打鬥跡象，因此本案排除外力及他殺的情況；檢察官為求慎重，決定抽血檢驗，確認死因是否為自身疾病或其它因素。
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