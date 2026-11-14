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這樣可以開上路？四叉貓抓包蔣萬安宣傳車遮車牌 北市警開鍘了
九合一選舉倒數第14天，各候選人加緊掃街、催票，不過網紅「四叉貓」今天在Threads發文並附上照片，稱稍早在忠孝橋上目擊一輛宣傳車後方完全看不到車牌，質疑「這樣是可以開上路的嗎？」。台北市交通警察大隊獲悉追查，中午在松山區敦化國中前攔獲該輛宣傳車，確認後方看板確實遮蔽車牌，當場依法開罰並責令改正。
北市交大表示，針對網傳候選人宣傳車未依規定懸掛車牌一案，警方獲報後立即通報線上警網留意，今天上午11時55分在松山區南京東路三段、敦化國中前發現該輛宣傳車攔查。
警方檢視，該車後方加裝的競選看板確實遮蔽車牌號碼，當場依違反道路交通管理處罰條例第13條第1項「以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號」規定製單舉發，將處汽車所有人2400元至4800元罰鍰，並責令駕駛人當場改正。
交大呼籲，選舉期間各類宣傳車輛於道路行駛時，應遵守「道路交通管理處罰條例」暨相關規定，以維護道路交通安全。
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