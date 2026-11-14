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北市男偷皮鞋後跑去吃霸王餐 「綠白格紋」特徵太明顯警一眼識破

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市27歲張姓男子日前在中正區一家服飾店，假藉試穿價值上千元的皮鞋，卻趁店員忙碌之際直接落跑，他得逞後未低調躲藏，反而至知名火鍋店消費2076元企圖吃「霸王餐」。員警獲報到場，眼尖認出他身上的「綠白格紋」襯衫與偷鞋賊特徵完全吻合，當場人贓俱獲，警詢後依竊盜、詐欺罪嫌移送法辦。

北市中正一分局博愛路派出所日前下午3時許接獲轄區服飾店報案，店員清點商品時發現少了一雙價值約1000元的皮鞋，調閱監視器畫面，發現一名身穿「綠白格紋」襯衫的男子藉口試穿，未結帳趁隙逃逸。

正當警方追查男子行蹤，一小時後又接獲轄內一家知名火鍋店報案，稱有男客在店內大快朵頤後兩手一攤拒絕付款，員警火速趕抵，一眼便認出這名穿著「綠白格紋」襯衫的男子，細看確認腳上穿的正是服飾店通報失竊的皮鞋，當場逮捕。

據了解，火鍋店業者向警方表示，張男共消費2076元，若家屬願意出面代為支付餐費便不提告，但警方通知張男父親到場，張父明確表示不願替他埋單，警詢後依竊盜、詐欺罪嫌，將張男移送台北地檢署偵辦。

張姓男子假借試穿皮鞋後趁隙開溜，還跑到火鍋店要吃霸王餐，被店員報警，警方到場發現張男就是偷鞋賊，逮捕後依竊盜、詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝
張姓男子假借試穿皮鞋後趁隙開溜，還跑到火鍋店要吃霸王餐，被店員報警，警方到場發現張男就是偷鞋賊，逮捕後依竊盜、詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝

張姓男子假借試穿皮鞋後趁隙開溜，還跑到火鍋店要吃霸王餐，被店員報警，警方到場發現張男就是偷鞋賊，逮捕後依竊盜、詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝
張姓男子假借試穿皮鞋後趁隙開溜，還跑到火鍋店要吃霸王餐，被店員報警，警方到場發現張男就是偷鞋賊，逮捕後依竊盜、詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝

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