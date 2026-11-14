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機捷車廂公然飲食！男遭勸阻竟大口啃三明治 下場慘了

桃園電子報／ 桃園電子報

 

男子在台北車站月台搭上機捷後，不顧車廂禁食規定大喝罐裝咖啡，遭熱心乘客兩度勸阻仍置之不理，甚至故意拿起三明治大口咬下。圖：翻攝自Threads gtsp0710

桃園機場捷運昨(13)日晚間發生一起乘客公然在車廂內飲食並挑釁他人的事件。一名男子在台北車站月台搭上機捷後，不顧車廂禁食規定大喝罐裝咖啡，遭熱心乘客兩度勸阻仍置之不理，甚至故意拿起三明治大口咬下。網友氣得錄影存證並通報站務人員，雖然男子一度趁隙開溜，但桃捷公司接獲通報後已派員巡查並依法開罰。

有網友在社群平台Threads發文指出，13日晚間7時15分許，在機場捷運台北車站第二月台列車上，目擊一名男子一上車入座便拿起罐裝咖啡飲用。原PO上前提醒捷運內禁止飲食，男子卻完全無視並繼續喝第二口；原PO再度勸阻，沒想到該名男子竟直接拿起三明治大咬一口，挑釁意味濃厚。原PO隨即錄影並衝向月台找站務人員反應，返回車廂時男子已匆忙落跑，讓原PO直呼「跑什麼怕被罰嗎？」並呼籲桃捷調閱監視器開罰。

對此，桃園大眾捷運公司回應證實，接獲旅客通報後已立即派員前往現場巡查，並針對該名違規旅客依法開罰。桃捷公司強調，機場捷運全線車站及車廂內均嚴格禁止飲食，呼籲旅客務必遵守規定，共同維護乾淨舒適的乘車環境；民眾若在禁食區發現有人違規飲食，可即時通報站務人員、保全、捷運警察協助，或撥打客服專線，公司將第一時間派員處理。

本文章來自《桃園電子報》。原文：機捷車廂公然飲食！男遭勸阻竟大口啃三明治 下場慘了

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