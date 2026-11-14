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影／高雄轎車左轉未禮讓！2直行機車騎士遭擊落
高雄市苓雅區四維四路與成功一路口發生車禍，63歲伍姓男子駕駛轎車左轉時，疑未禮讓對向直行機車，先後撞上2輛機車，造成2名騎士倒地受傷送醫。警方初步研判，伍男轉彎車未禮讓直行車先行，詳細肇事責任仍待進一步鑑定。
苓雅警分局指出，11月11日上午9時20分許接獲報案，指四維四路與成功一路口發生交通事故，成功路派出所員警立即趕赴現場處理，並通知交通分隊到場測繪。
警方調查，伍男當時駕駛轎車沿成功一路由南往北行駛，行經路口時準備左轉，對向29歲陳姓男子及25歲林姓男子分別騎乘機車沿成功一路由北往南直行，雙方發生碰撞，2名騎士均有擦挫傷，送醫治療。
警方表示，經檢測，3人均無酒駕、毒駕情形。初步研判肇事原因為伍男轉彎車未禮讓直行車先行，違規行為可處600元以上、1800元以下罰鍰，詳細肇事責任仍待交通警察大隊進一步鑑定分析。
苓雅分局呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，轉彎時務必禮讓直行車先行，遵守交通規則，以維護自身及其他用路人的安全。
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