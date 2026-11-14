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影／高雄警巡邏途中遭撞！ 騎士左轉未禮讓直行車致警受傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警小港分局警員昨天巡邏途中發生車禍，56歲洪姓警員騎警用機車，行經小港區立群路與明芳街口，遭29歲洪姓男子騎機車左轉撞上，造成警員手部擦挫傷，送醫治療後並無大礙，肇事原因由警方進一步釐清。

港警分局表示，昨天上午7時40分許，接獲事故通報後，立即派遣漢民派出所警力趕赴現場，發現出車禍的人是執勤同事，立即協助就醫及疏導交通，通報交通分隊到場測繪蒐證。

警方調閱附近監錄系統，發現洪姓警員沿立群路直行，對向29歲的洪姓男子騎車經過立群路與明芳街口左轉，沒禮讓直行的洪姓警員，直接撞上洪的警用機車，雙方倒地，洪姓警員手部擦挫傷，送醫診治後已無大礙。警方對雙方酒測，無29酒精反應。詳細肇事原因及責任歸屬，仍待交通警察大隊進一步分析釐清。

小港分局呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，轉彎時務必禮讓直行車先行，切勿搶快，以維護交通安全。

高雄市警小港分局警員巡邏時，遭未禮讓直行車的機車<a href='/search/tagging/2/騎士' rel='騎士' data-rel='/2/96509' class='tag'><strong>騎士</strong></a>撞傷。記者林保光／翻攝
高雄市警小港分局警員巡邏時，遭未禮讓直行車的機車騎士撞傷。記者林保光／翻攝

高雄市警小港分局警員巡邏時，遭未禮讓直行車的機車騎士撞傷。記者林保光／翻攝
高雄市警小港分局警員巡邏時，遭未禮讓直行車的機車騎士撞傷。記者林保光／翻攝

高雄 騎士 港警

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