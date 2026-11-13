台南科工區工地2男疑口角爆肢體衝突 雙雙自2樓跌落地面1死1傷

台南安南區工業五路與科技二路口附近工地今下午3時傳出墜落意外，警方獲報後立即派員到場處理，現場為蕭姓及陳姓2名男子自建築物2樓墜落至1樓，釀成1死1傷。據調查，當時2人疑似發生口角糾紛後，演變成肢體衝突，2人互毆過程中，雙雙從2樓跌落到1樓地面，全案將通報檢方相驗釐清。

警方接獲通報，工地現場有工作人員墜落，立刻派員趕往處理。員警抵達工地，得知蕭、陳2人從建築物2樓墜落到1樓，其中49歲蕭男OHCA送醫後宣告不治，59歲陳男受傷送醫救治。

據警方調查，現場工人指稱，在案發前有聽到蕭、陳2名工人在樓梯間發生爭執，吵架，甚至於互毆，然而，其他工人都忙於自己的工作，也未多加留意，沒想到過沒多久就聽到兩聲撞擊地面的聲音及呼救聲，2人都倒在1樓地面。

據了解，蕭、陳2 人的傷勢都很重，重摔後均不省人事，其中蕭當場沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，另陳男送醫搶救後仍陷入昏迷。

其中49歲蕭姓男子OHCA送醫後宣告不治，另名59歲陳姓男子受傷送醫救治。警方指出，相關事發原因及經過仍待進一步調查釐清。

因現場是工地沒有監視器，蕭、陳2人吵架的原因、互毆的過程，警方將報請檢方相驗，釐清蕭死因及案發經過。

據了解，蕭、陳2 人的傷勢都很重，重摔後均不省人事，其中蕭當場沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，另陳男送醫搶救後仍陷入昏迷。圖／讀者提供