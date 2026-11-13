快訊

亞冠賽／明迎關鍵台韓大戰 20歲旅日投手徐翔聖先發

美股早盤／黃仁勳下台陰影持續壟罩！標普、那指翻黑 費半愈跌愈深

聽新聞
0:00 / 0:00

台南科工區工地2男疑口角爆肢體衝突 雙雙自2樓跌落地面1死1傷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安南區工業五路與科技二路口附近工地今下午3時傳出墜落意外，警方獲報後立即派員到場處理，現場為蕭姓及陳姓2名男子自建築物2樓墜落至1樓，釀成1死1傷。據調查，當時2人疑似發生口角糾紛後，演變成肢體衝突，2人互毆過程中，雙雙從2樓跌落到1樓地面，全案將通報檢方相驗釐清。

警方接獲通報，工地現場有工作人員墜落，立刻派員趕往處理。員警抵達工地，得知蕭、陳2人從建築物2樓墜落到1樓，其中49歲蕭男OHCA送醫後宣告不治，59歲陳男受傷送醫救治。

據警方調查，現場工人指稱，在案發前有聽到蕭、陳2名工人在樓梯間發生爭執，吵架，甚至於互毆，然而，其他工人都忙於自己的工作，也未多加留意，沒想到過沒多久就聽到兩聲撞擊地面的聲音及呼救聲，2人都倒在1樓地面。

據了解，蕭、陳2 人的傷勢都很重，重摔後均不省人事，其中蕭當場沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，另陳男送醫搶救後仍陷入昏迷。

其中49歲蕭姓男子OHCA送醫後宣告不治，另名59歲陳姓男子受傷送醫救治。警方指出，相關事發原因及經過仍待進一步調查釐清。

因現場是工地沒有監視器，蕭、陳2人吵架的原因、互毆的過程，警方將報請檢方相驗，釐清蕭死因及案發經過。

據了解，蕭、陳2 人的傷勢都很重，重摔後均不省人事，其中蕭當場沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，另陳男送醫搶救後仍陷入昏迷。圖／讀者提供
據了解，蕭、陳2 人的傷勢都很重，重摔後均不省人事，其中蕭當場沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，另陳男送醫搶救後仍陷入昏迷。圖／讀者提供

警方調查，當時蕭、陳2人疑似發生口角糾紛後，演變成肢體衝突，2人互毆過程中，雙雙從2樓跌落到1樓地面。圖／讀者提供
警方調查，當時蕭、陳2人疑似發生口角糾紛後，演變成肢體衝突，2人互毆過程中，雙雙從2樓跌落到1樓地面。圖／讀者提供

台南 工地

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台南科工區工地傳意外 2男自2樓墜落釀1死1傷

紐約3層樓建築倒塌釀8死含2童 市府擴查百處工地

紐約3層樓建築倒塌死傷攀升…增至2死17傷 目擊者還原驚悚瞬間

洛杉磯私家車失控衝人行道！釀8人傷含3歲童 路人合力抬車救2人

相關新聞

台南科工區工地傳意外 2男自2樓墜落釀1死1傷

台南安南區工業五路與科技二路口附近工地今下午3時傳出墜落意外，警方獲報後立即派員到場處理，現場為2名男子自建築物2樓墜落至1樓，其中49歲蕭姓男子OHCA送醫後宣告不治，另名59歲陳姓男子受傷送醫救治。警方指出，相關事發原因及經過仍待進一步調查釐清。

影／賓士C300國道泰山爬坡道失去動力 大貨車撞上衝出護欄掉進山溝

國道1號泰山路段今天下午發生貨車衝出護欄掉落邊坡水溝事故，原因是1名年輕人開賓士C300轎車突然失去動力，滑行時被後方物流貨車撞上，造成2人受傷送醫，詳細事故原因還需進一步調查釐清。

關渡橋頭八里路段死亡車禍 機車騎士遭卡車輾過喪命

新北市八里區龍米路一段關渡橋頭今天下午3時許發生死亡車禍，46歲潘姓男子騎機車往八里市區方向前進，在事故地點與29歲宋姓司機駕駛的混凝土預拌車發生擦撞，騎士倒地後遭混凝土車輪胎輾過，當場失去生命跡象。警方完成現場採證並通知家屬，全案依規定報請士林地檢署相驗。

影／瑞芳區台2線大貨車失控翻落海岸邊坡 女駕駛受困獲救送醫

新北市瑞芳區台2線82.5公里處今晚10時12分，一輛大貨車失控，不明原因衝出路肩撞擊路旁停車場內汽車後翻落海岸邊坡，劉姓女駕駛受困被救出送醫，事故原因還待警方調查釐清。

台南科工區工地2男疑口角爆肢體衝突 雙雙自2樓跌落地面1死1傷

台南安南區工業五路與科技二路口附近工地今下午3時傳出墜落意外，警方獲報後立即派員到場處理，現場為蕭姓及陳姓2名男子自建築物2樓墜落至1樓，釀成1死1傷。據調查，當時2人疑似發生口角糾紛後，演變成肢體衝突，2人互毆過程中，雙雙從2樓跌落到1樓地面，全案將通報檢方相驗釐清。

國道1號南向因事故大塞車 前往桃機趕緊改道

國道1號南向泰山路段因發生大貨車衝出護欄事故，出動大型吊車協助救援造成大塞車，目前已回堵20公里約自內湖就開始塞車，警方提醒用路人改道，尤其要到桃園機場趕飛機的民眾建議改走國道3號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。