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國道1號南向因事故大塞車 前往桃機趕緊改道

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號南向泰山路段因發生大貨車衝出護欄事故，出動大型吊車協助救援造成大塞車，目前已回堵20公里約自內湖就開始塞車，警方提醒用路人改道，尤其要到桃園機場趕飛機的民眾建議改走國道3號。

國道1號平面南向泰山路段下午1時40分發生貨車衝出護欄掉落邊坡水溝，目前吊掛作業持續進行中，現場4線車道加路肩，僅開放內側及中線2車道通行，適逢下班尖峰時段，回堵末端已大約自17公里內湖路段就開始塞車。

警方呼籲南向用路人改道通行，尤其是要到桃園機場的民眾，建議改走汐五高架道或國道3號，以免趕不上班機。

國道1號南向泰山路段因發生大貨車衝出護欄事故，出動大型吊車協助救援造成大塞車，目前已回堵20公里約自內湖就開始塞車，警方提醒用路人改道，尤其要到桃園機場趕飛機的民眾建議改走國道3號。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向泰山路段因發生大貨車衝出護欄事故，出動大型吊車協助救援造成大塞車，目前已回堵20公里約自內湖就開始塞車，警方提醒用路人改道，尤其要到桃園機場趕飛機的民眾建議改走國道3號。記者林昭彰／翻攝

國道1號南向泰山路段因發生大貨車衝出護欄事故，出動大型吊車協助救援造成大塞車，目前已回堵20公里約自內湖就開始塞車，警方提醒用路人改道，尤其要到桃園機場趕飛機的民眾建議改走國道3號。圖／翻攝高速公路1968
國道1號南向泰山路段因發生大貨車衝出護欄事故，出動大型吊車協助救援造成大塞車，目前已回堵20公里約自內湖就開始塞車，警方提醒用路人改道，尤其要到桃園機場趕飛機的民眾建議改走國道3號。圖／翻攝高速公路1968

國道1號南向泰山路段因發生大貨車衝出護欄事故，出動大型吊車協助救援造成大塞車，目前已回堵20公里約自內湖就開始塞車，警方提醒用路人改道，尤其要到桃園機場趕飛機的民眾建議改走國道3號。圖／翻攝高速公路1968
國道1號南向泰山路段因發生大貨車衝出護欄事故，出動大型吊車協助救援造成大塞車，目前已回堵20公里約自內湖就開始塞車，警方提醒用路人改道，尤其要到桃園機場趕飛機的民眾建議改走國道3號。圖／翻攝高速公路1968

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