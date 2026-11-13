國1泰山段物流車翻落邊坡2傷 車流回堵警建議改道

國道1號南向泰山路段今天下午1輛轎車突失去動力，往路肩移動時與後方物流車碰撞，物流車衝出護欄掉落邊坡，2車駕駛受傷送醫。現場回堵嚴重，警方呼籲用路人改道。

國道公路警察局指出，今天下午1時許國道1號南向37.3公里處泰山路段有車輛衝出護欄，警消趕抵現場調查，張姓男子駕駛小客車行經該路段外側車道時，車輛因不明原因失去動力，張男緩慢將車輛向右方路肩移動，過程中與後方陳男駕駛的物流車發生碰撞，物流車失控衝出護欄掉落邊坡水溝內，陳男自行爬出車外、手腳擦挫傷。張男臉部受傷，2人皆送往林口長庚醫院診治。

警方表示，2車駕駛人酒測值皆為零，因物流車載有貨物，需大型吊車協助處理，排除時間較長。現場正進行交通管制，目前僅開放內側及中線車道通行。截至下午4時許現場回堵約17公里，警方呼籲民眾可提前改道，尤其要前往機場的用路人建議改行國道3號。