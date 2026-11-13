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影／賓士C300國道泰山爬坡道失去動力 大貨車撞上衝出護欄掉進山溝

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號泰山路段今天下午發生貨車衝出護欄掉落邊坡水溝事故，原因是1名年輕人開賓士C300轎車突然失去動力，滑行時被後方物流貨車撞上，造成2人受傷送醫，詳細事故原因還需進一步調查釐清。

國道警方於下午1時40分接獲通報，立即調派巡邏車趕赴南向37.3公里泰山路段處理，並通知交控中心及119派遣消防車、救護車前往支援。

初步了解，26歲張姓男子駕駛黑色賓士C300轎車行駛於泰山爬坡路段外側車道，聲稱突然發現車輛失去動力，連忙試著將車緩慢向右方路肩移動，過程中與後方由48歲陳姓司機駕駛的物流大貨車發生碰撞。

貨車隨後撞破護欄衝向邊坡掉落水溝，陳姓司機自行爬出車外，幸好僅手腳擦挫傷。轎車車尾撞上護欄嚴重受損，張姓駕駛面部疑因安全氣囊炸開導致受傷流血，2人酒測值均為0，經救護車送往林口長庚醫院，事故造成後方回堵約8公里，由大型吊車協助救援。

國道1號泰山路段今天下午發生大貨車衝出護欄掉落邊坡水溝事故，原因是1名年輕人開賓士C300轎車突然失去動力，滑行時被後方物流貨車撞上，造成2人受傷送醫，詳細事故原因還需進一步調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號泰山路段今天下午發生大貨車衝出護欄掉落邊坡水溝事故，原因是1名年輕人開賓士C300轎車突然失去動力，滑行時被後方物流貨車撞上，造成2人受傷送醫，詳細事故原因還需進一步調查釐清。記者林昭彰／翻攝

國道1號泰山路段今天下午發生大貨車衝出護欄掉落邊坡水溝事故，原因是1名年輕人開賓士C300轎車突然失去動力，滑行時被後方物流貨車撞上，造成2人受傷送醫，詳細事故原因還需進一步調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號泰山路段今天下午發生大貨車衝出護欄掉落邊坡水溝事故，原因是1名年輕人開賓士C300轎車突然失去動力，滑行時被後方物流貨車撞上，造成2人受傷送醫，詳細事故原因還需進一步調查釐清。記者林昭彰／翻攝

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