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影／工寮濃煙狂竄！三峽警所長巡邏撞見 不顧危險衝入救出受困男

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市鶯歌區中正三路巷內一處工寮今下午發生火警，三峽警分局二橋派出所長黃政諺巡邏經過時發現濃煙及火勢，隨即進入屋內查看，將受困的卓姓男子救出，並通報消防人員到場搶救。卓男受到輕傷，送醫後意識清楚，沒有生命危險。

黃政諺下午1時11分執行巡邏勤務時，發現中正三路巷內一處工寮冒出濃煙並伴隨火勢，立即進入屋內查看，發現有人受困後將59歲的卓姓男子救出火場。

二橋派出所隨後派遣2名警力在現場進行交通管制及周邊人員疏散，維持消防救災動線，消防人員到場灌救後順利將火勢撲滅。

警方指出，卓男在火警中受到輕傷，經緊急送醫治療後意識清楚，並無生命危險，至於詳細起火原因及財物損失，仍待新北市消防局火災調查科進一步鑑識及估算。

三峽分局提醒，民眾平時應注意用火、用電安全，警方也將持續透過巡邏勤務掌握轄區狀況，降低事故造成的人員及財產損失。

三峽警分局二橋派出所長黃政諺今執行巡邏勤務時，發現鶯歌區中正三路巷內工寮竄出濃煙，立即進入火場將受困男子救出。記者張策／翻攝
三峽警分局二橋派出所長黃政諺今執行巡邏勤務時，發現鶯歌區中正三路巷內工寮竄出濃煙，立即進入火場將受困男子救出。記者張策／翻攝

三峽警分局二橋派出所長黃政諺今執行巡邏勤務時，發現鶯歌區中正三路巷內工寮竄出濃煙，立即進入火場將受困男子救出。記者張策／翻攝
三峽警分局二橋派出所長黃政諺今執行巡邏勤務時，發現鶯歌區中正三路巷內工寮竄出濃煙，立即進入火場將受困男子救出。記者張策／翻攝

三峽 派出所 鶯歌

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