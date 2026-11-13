影／蘇澳婦人騎機車與水泥車碰撞 遭捲入輪下輾過身亡

宜蘭縣蘇澳鎮昨天發生一起死亡車禍，許姓婦人騎機車沿信義路直行，與同向、要右轉忠孝路的水泥車發生碰撞，許婦被捲入重車輪下，救出送醫搶救仍因傷重不治。警方初步調查，水泥車潘姓駕駛沒有酒精反應，正釐清肇事原因。

蘇澳警方昨天下午3時許獲報，信義路與忠孝路口發生交通事故，趕到現場了解，初步調查，68歲許姓婦人當時騎乘普通重型機車，52歲潘姓男子駕駛營業水泥車，都沿信義路直行，到忠孝路口時，水泥車要右轉，與機車發生碰撞，許姓婦人失去平衡倒地，被水泥車壓過，送醫搶救不治。

蘇澳警分局表示，潘姓男子未酒駕，詳細肇事原因還在調查釐清。大型車輛轉彎時會產生內輪差，且有視線死角，呼籲行車應保持安全距離，不要併行，維護交通安全。

宜蘭蘇澳昨天發生水泥車與機車碰撞，機車騎士捲入水泥車輪下不幸輾斃的意外。記者王燕華／翻攝