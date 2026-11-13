影／三重區長安里長候選人李定軒 開車在五股衝進騎樓不治

新北市五股區成泰路三段577巷今天上午9時許有1輛黑色賓士轎車，不明原因逆向撞進路旁公寓騎樓，56歲駕駛失去生命徵象送醫急救宣告不治，後經證實是三重區長安里里長候選人李定軒。

李定軒曾任保全公司經理，熱心參與地方事務，曾經擔任蘆洲警友會交通站幹事、三重警友會長泰站副站長，今年登記參選三重區長安里長，單獨挑戰競選個人第10屆任期的81歲現任資深里長李宗烈。

今天上午9時34分左右，監視器拍到李定軒駕駛賓士轎車打了右轉方向燈，卻緩緩前進往左偏行，衝進路旁公寓騎樓，撞倒騎樓內停放5輛機車，沒有造成其他人受傷。救護車趕抵時，李定軒昏迷在車內已經沒有生命徵象，送往淡水馬偕醫院急救到上午11時39分宣告不治。

家屬指稱他有高血壓的問題，並不清楚為何前往五股地區，猜測可能是突發心血管疾病導致意外，詳情尚待進一步調查釐清。

新北市五股區成泰路三段577巷今天上午9時許有1輛黑色賓士轎車，不明原因逆向撞進路旁公寓騎樓，56歲李姓駕駛失去生命徵象送醫後不治，後經證實是三重區長安里里長候選人李定軒。記者林昭彰／翻攝