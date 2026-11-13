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屏東風浪大吹翻浮具4釣客落海 海巡拋救生圈救起
海巡第五岸巡隊昨天下午5時許，在屏東縣鹽埔安檢所舊港執檢區前方執行勤務時，發現凸堤附近一艘類船型浮具，疑似因風浪過大翻覆，船上4名釣客落水。海巡人員立即展開救援，用救生圈協助脫困，成功將4人救起，均無生命危險。
第五岸巡隊表示，執勤人員第一時間確認4名落水民眾均有穿著救生衣並暫時浮於水面後，即拋擲救生圈救援，順利將4人拉上岸，僅1名釣客大拇指至虎口處有輕微擦挫傷，其餘人員均無明顯傷勢，4人感謝海巡救援，均表示不用就醫後自行離開。
第五岸巡隊呼籲，民眾從事海上活動或休閒垂釣時，應隨時留意海象及潮流變化，確實穿著救生衣並備妥必要安全裝備，勿輕忽突發湧浪可能造成的危險，如遇緊急事故可撥打海巡署「118」服務專線。。
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