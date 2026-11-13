影／船長收網手指遭絞斷 台南海巡火速接駁送醫

海巡署艦隊分署第四海巡隊昨下午3時30分據報，在二仁溪西方3.5浬處海域上，東興發22號漁船的54歲林姓船長在收網作業時，不慎遭收網機絞斷手指。為爭取黃金救治時間，立即派遣海巡艇馳往救援，將他載返安平港後，交由在港邊待命的救護車，送往成大醫院治療。

第四海巡隊海巡艇馳往救援，將林姓船長載返安平港後，交由在港邊待命的救護車，送往成大醫院治療。圖／讀者提供

第四海巡隊接獲第六巡防區指揮部通報，立即派遣PP-3511艇馳援，於下午3時42分抵達通報海域與漁船會合，順利接駁船長至艇上，經初步檢傷，確認為左手大拇指第一指節斷裂。

林表示，在收網作業時不慎遭收網機絞斷手指，斷指找不到。為爭取黃金救治時間，海巡艇隨即載返安平港，下午4時07分進港後，立即交由在港邊待命的救護人車初步處理後，送往成大醫院治療。

此外，漁船上僅剩一名不諳駕船的印尼籍船員，則由友船前往拖帶，並由PP-3592艇全程在旁戒護，於下午5時27分安全進入興達港。

第四海巡隊呼籲，海象瞬息萬變，於海上航行務必檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身及作業安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」報案專線。

第四海巡隊海巡艇抵達通報海域與漁船會合，順利接駁船長至艇上，經初步檢傷，確認為左手大拇指第一指節斷裂。圖／讀者提供