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苗栗、台中交界堤防道路車禍 疑休旅車逆向撞翻轎車2傷

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮上館里與台中市大甲區交界的堤防道路，今（13）日上午發生一起驚險交通事故，現場兩車碰撞後，1輛灰色休旅車猛撞路旁大樹，另輛白色轎車當場翻覆再撞護欄，2名駕駛均受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

據了解，灰色休旅車行經該路段時，不明原因逆向迎面碰撞對向白色轎車，強大撞擊力道導致白色轎車當場翻覆，四輪朝天再撞護欄；灰色休旅車則失控再猛烈撞擊路旁大樹才停下，事故造成2名駕駛受傷送醫，所幸均無生命危險。

民間救難人員指出，趕抵現場時，只見白色轎車翻覆在路旁水溝護欄邊，車體變形、零件散落一地；而肇事的灰色休旅車車頭嚴重毀損，右前輪甚至因猛烈撞擊幾乎脫落，路樹樹皮也被撞出一大片剝落痕跡，可見當時撞擊力道之大。

由於事故現場漏出大量黑油，路面相當濕滑，加上等待大型拖吊車前來排除事故車輛耗時約1個半小時，為避免後方來車發生二次追撞，民間救難協會人員第一時間到場擺設三角錐封閉部分車道並協助交通疏導，同時緊急鋪設木屑吸附地面油漬，維護用路人安全。

白色轎車當場翻覆，四輪朝天再上撞護欄。圖／民眾提供
白色轎車當場翻覆，四輪朝天再上撞護欄。圖／民眾提供

灰色休旅車車頭嚴重毀損，右前輪甚至因猛烈撞擊幾乎脫落。圖／民眾提供
灰色休旅車車頭嚴重毀損，右前輪甚至因猛烈撞擊幾乎脫落。圖／民眾提供

苗栗 台中 逆向 休旅車

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