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影／說回家吃晚餐卻失聯！27歲女倒臥虎頭山竹林 警搜4小時救回

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

埔里鎮1名27歲林姓女子日前獨自騎車前往虎頭山散心，家人叮嚀她記得回家吃晚餐，但察覺她回應異常，晚間遲遲未見人影，趕緊報警協尋。警方循手機訊號上山搜尋，動員7名警民連夜找人，直到深夜才在觀景台下方竹林斜坡發現倒地女子，所幸僅手腳輕微擦傷。

埔里警分局指出，林姓女子的哥哥11月10日晚間6時48分報案，表示妹妹下午騎機車外出到虎頭山看風景散心，家人叮嚀她記得回家吃晚餐，但她的回應不像平常爽快，晚餐時間過後仍未返家，加上妹妹近期情緒低落，擔心她獨自在發生意外。

警方獲報後立即受理緊急協尋，並運用科技設備掌握女子可能所在位置。鯉潭派出所所長范姜崇哲率領7名警力及民防人員上山，先以手機訊號範圍為目標，分乘機車、巡邏車搜尋，並在虎頭山停車場發現女子機車，隨即以停車場為中心，採放射線方式向周邊樹林擴大搜尋。

由於天色昏暗，山區氣溫也逐漸下降，警方一邊搜尋，一邊與家屬保持聯繫，家人也上山加入協尋。經過數小時搜尋，警方於當晚11時16分左右，終於在虎頭山觀景台下方斜坡的竹林內，發現女子倒臥地面。

警方查看女子身體狀況，發現她雙手、雙腳僅有輕微擦傷，沒有明顯失溫情形。家屬隨後趕抵現場，陪伴安撫並讓她補充水分，待體力恢復後帶回家，順利化解一場危機。

埔里警分局呼籲，家人或親友若出現情緒低落、異常言行，或透露輕生念頭，應主動關懷、耐心傾聽與陪伴，必要時尋求專業資源協助；若有立即危險，可撥打110或119，也可透過1925安心專線、1995生命線及1980張老師專線尋求支持。

埔里27歲女子深夜獨自上虎頭山散心，家人擔心安危報警，警方動員警民連夜上山搜尋，終於在觀景台下方竹林尋獲。圖／警方提供
埔里27歲女子深夜獨自上虎頭山散心，家人擔心安危報警，警方動員警民連夜上山搜尋，終於在觀景台下方竹林尋獲。圖／警方提供

埔里警方與民防人員夜間上虎頭山協尋<a href='/search/tagging/2/失聯' rel='失聯' data-rel='/2/223189' class='tag'><strong>失聯</strong></a>女子，經過數小時搜索，終於在觀景台下方斜坡竹林找到人。圖／警方提供
埔里警方與民防人員夜間上虎頭山協尋失聯女子，經過數小時搜索，終於在觀景台下方斜坡竹林找到人。圖／警方提供

虎頭山 失聯 埔里 南投

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