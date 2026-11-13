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影／高雄機車騎士清晨送菜闖紅燈遭小貨車迎面撞 搶救3小時不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

在高市鳥松區菜市場送菜的林姓男子今天清晨4時騎機車上班途中，行經中正路口闖紅燈，當場遭小貨車迎面撞及，林噴飛在地，頭部受創，意識不清被緊急送醫搶救3小時仍宣告不治。

仁武警分局指出，林姓男子（60歲）今天清晨4時騎機車沿仁武區中正路北向南闖紅燈直行，當時適林姓男子（26歲）駕車沿文前路西向東直行，見狀閃避不及，當場將騎士林男撞飛，林男重摔倒地後，因頭部受創意識不清，雖緊急被送醫急救，但搶救3小時仍宣告不治。

警方事後對駕駛林男施以酒測，另騎士林男則抽血檢驗，雙方均無酒駕行為。後調閱監視畫面，發現騎士林男當時闖紅燈肇事。

據了解，死者林男在鳥松區菜市場擔任送菜員的工作，事發當下正要去上班，兒子聽聞父親遭撞命危噩耗，趕赴醫院，沒料，父親仍傷重不治，讓他悲慟不已；林男當時送醫急救後，疑似為蜘蛛網膜自發性破裂，有急性出血腦中風症狀，警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

在高市鳥松區菜市場送菜的林姓男子今天清晨騎機車上班途中，行經中正路口闖紅燈，當場遭小貨車迎面撞及送醫不治。記者石秀華／翻攝
在高市鳥松區菜市場送菜的林姓男子今天清晨騎機車上班途中，行經中正路口闖紅燈，當場遭小貨車迎面撞及送醫不治。記者石秀華／翻攝

在高市鳥松區菜市場送菜的林姓男子今天清晨騎機車上班途中，行經中正路口闖紅燈，當場遭小貨車迎面撞及送醫不治。記者石秀華／翻攝
在高市鳥松區菜市場送菜的林姓男子今天清晨騎機車上班途中，行經中正路口闖紅燈，當場遭小貨車迎面撞及送醫不治。記者石秀華／翻攝

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