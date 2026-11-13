邱男疑似因酒醉失控，在興仁路上超商店內隨意吐痰、亂丟垃圾並滋擾其他顧客。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名57歲邱姓男子11月8日下午14時50分許，疑似因酒醉失控，在興仁路上超商店內隨意吐痰、亂丟垃圾並滋擾其他顧客，並對到場處理的員警惡言相向，更擅自嘗試拉開警車門，隨即遭到保護管束。

員警依法使用辣椒水制止其行為。圖：讀者提供

中壢分局說明，自強派出所員警於11月8日下午接獲報案，稱中壢區興仁路二段57號超商內有民眾滋事影響店家營運，員警隨即趕赴現場處置。邱男不服同仁勸離，仍持續對執勤員警惡言相向及言語挑釁，經同仁持續好言相勸下，邱男一度短暫離開店家，但見員警準備離去時，竟又上前擅自拉開巡邏車車門，但未成功開啟。

員警現場判斷該員已達酒醉失控程度，非管束不能救護其生命、身體之危險，為維護公眾安全及其本人安全，當場依法對其實施保護管束，過程中因邱男持續抗拒，員警依法使用辣椒水制止其行為，並依法帶返派出所實施保護管束。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾飲酒應適量並注意自身言行，切勿因酒後失控滋擾公共場所或挑戰公權力；警方對於任何影響社會秩序與公共安全之行為，均將秉持依法行政原則嚴正處置，全力維護市民安全與生活安寧。

現場民眾事後也在社群平台發文表示，當時在店內玩手機，不小心與邱男對視就被其惡言相向，後來跟邱男溝通了五分鐘，他卻反覆嗆聲要與民眾「輸贏」，待警方到場邱男隨即遭保護管束。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢醉男超商失控鬧事勸不聽 嗆警、拉車門遭噴辣椒水管束