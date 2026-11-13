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影／國一苗栗頭份南下路段發生火燒車 新竹埔頂消防分隊協助撲滅

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

國道一號南下110公里苗栗頭份路段昨晚近8點時，外側車道發生汽車火警，消防人員據報趕到現場，火勢已由先行抵達的新竹市政府消防局埔頂分隊車組撲滅，頭份分隊隨即接續部署1條水線，進行殘火處理及安全確認。這起事故未造成人員傷亡，事故原因待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，黃姓男子昨晚駕車南下，行經頭份交流道匝道口附近路段，車輛突然起火，因頭份消防分隊必須先北上至新竹再轉往南下車道，因此勤務中心同時請新竹市政府消防局派車協助，頭份消防分隊人員晚間8點29分趕到現場，發現一部自小客車已全面燃燒，火勢由先行抵達的新竹市消防局埔頂分隊車組撲滅；頭份分隊人員隨即接續部署1條水線，進行殘火處理及安全確認。

消防局表示，這起事故無人傷亡，頭份消防分隊人員確認現場無危害之虞後，交由轄區國道警方後續處理。

國一南下110公里苗栗頭份路段昨晚近8點時，外側車道發生汽車火警，消防人員據報趕到現場，火勢已由先行抵達的新竹市消防局埔頂分隊車組撲滅，頭份分隊隨即接續部署1條水線，進行殘火處理及安全確認。圖／苗栗消防局提供
國一南下110公里苗栗頭份路段昨晚近8點時，外側車道發生汽車火警，消防人員據報趕到現場，火勢已由先行抵達的新竹市消防局埔頂分隊車組撲滅，頭份分隊隨即接續部署1條水線，進行殘火處理及安全確認。圖／苗栗消防局提供

國一南下110公里苗栗頭份路段昨晚近8點時，外側車道發生汽車火警，消防人員據報趕到現場，火勢已由先行抵達的新竹市消防局埔頂分隊車組撲滅，頭份分隊隨即接續部署1條水線，進行殘火處理及安全確認。圖／苗栗消防局提供
國一南下110公里苗栗頭份路段昨晚近8點時，外側車道發生汽車火警，消防人員據報趕到現場，火勢已由先行抵達的新竹市消防局埔頂分隊車組撲滅，頭份分隊隨即接續部署1條水線，進行殘火處理及安全確認。圖／苗栗消防局提供

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國一南下110公里苗栗頭份路段昨晚近8點時，外側車道發生汽車火警，消防人員據報趕到現場，火勢已由先行抵達的新竹市消防局埔頂分隊車組撲滅，頭份分隊隨即接續部署1條水線，進行殘火處理及安全確認。圖／苗栗消防局提供

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