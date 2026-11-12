影／捷運景安站外口角遭噴辣椒水 中和警3小時火速逮嫌送辦

新北市中和區捷運景安站外今天傍晚發生一起傷害糾紛案件。中和警分局今天下午5時許接獲民眾報案，指稱捷運站出口處有男子遭人攻擊。轄區景安派出所獲報後不敢大意，立即派遣線上組合警力火速馳赴現場查處，並同步通報救護人員到場協助。

警方抵達現場後經初步了解，被害人為69歲陳姓男子，當時他正獨自坐在捷運景安站門口外休息，卻因不明原因與路過的潘姓男子（55歲）發生激烈口角爭執。潘嫌在情緒激動之下，竟直接拿出隨身攜帶的辣椒水轉身朝陳男臉部噴灑，隨後便迅速徒步逃離現場，留下痛苦難耐的陳男在原地求助。

救護人員趕抵後，立即為眼睛與臉部受刺激的陳男進行初步清洗處置，並由救護車緊急送往雙和醫院接受進一步治療，所幸經醫師診治後並無大礙。另一方面，中和警分局針對此類在公共場所滋事案件高度重視，立即成立專案小組展開追緝，迅速擴大調閱捷運站周邊及沿線路口監視器畫面。

專案小組經抽絲剝繭比對犯嫌逃逸路線，案發後僅耗時約3小時，便於晚間8時許在中和區景安路一帶順利鎖定並查獲涉案的潘姓男子，隨即將其帶返景安派出所偵辦。

景安派出所長鍾傳浩表示，全案經警詢後，將於明天依恐嚇公眾及傷害等罪嫌，將潘嫌移送新北地檢署偵辦，展現警方維護治安的決心。

新北市捷運景安站外今天傍晚發生一起口角糾紛，潘姓男子涉嫌朝陳姓男子噴灑辣椒水後徒步逃逸，中和警方於案發3小時火速逮捕潘嫌到案，明依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市捷運景安站外今天傍晚發生一起口角糾紛，潘姓男子涉嫌朝陳姓男子噴灑辣椒水後徒步逃逸，中和警方於案發3小時火速逮捕潘嫌到案，明依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市捷運景安站外今天傍晚發生一起口角糾紛，潘姓男子涉嫌朝陳姓男子噴灑辣椒水後徒步逃逸，中和警方於案發3小時火速逮捕潘嫌到案，明依法送辦。記者王長鼎／翻攝