聽新聞
0:00 / 0:00
三峽三樹路深夜工廠大火 消防局出動百人灌救無人傷亡
新北市三峽區今晚發生一起工廠火警。新北市消防局於晚間8時19分接獲通報，指稱三峽區三樹路222巷236弄內的一處鐵皮建築發生火災。轄區警方勤務指揮中心同步接獲119轉報後，立即派遣線上警力趕赴現場協助查處。
起火地點位於三樹路222巷236弄59號之10、之11及之12的鐵皮結構工廠。警消人員抵達現場時，發現建築物3樓已竄出大量濃煙，火勢相當猛烈。消防人員隨即佈設水線展開全力灌救，但因現場堆積大量易燃物，火勢持續延燒，主要燃燒範圍集中於建築物的2樓至3樓之間。
為防止火勢進一步擴大，新北市消防局大規模調派救災能量，共計出動消防人員145名、義消44名以及各式消防車輛68輛前往支援，持續在火場周邊進行射水降溫與滅火搶救作業。
三峽警分局三峽派出所由副所長率領共3名警力到場，針對火場周邊道路實施交通疏導與管制，同時進行現場安全警戒，全力維護大型救災車輛的進出動線暢通，避免民眾靠近發生危險。
據警方初步詢問現場負責人表示，起火點疑似位於3樓「光輝犬用品社」存放狗糧與狗籠的區域。所幸經初步清查，火警發生時廠內並無人員受困，截至目前為止亦未傳出任何人員受傷消息。
由於火警產生大量濃煙，消防局特別呼籲三峽區及鄰近樹林區的民眾，務必緊閉家中門窗，若須外出請配戴口罩以維護呼吸道健康。至於全案確切的財物損失、實際燃燒面積及詳細起火原因，仍有待火勢完全撲滅後，由消防局火災調查科進一步鑑定釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。