快訊

PS5《GTA 6》DualSense無線控制器搶先開箱！黑色＋藍紫變色設計 勾勒罪惡市夜景

連爆2起外遇…黃仁勳請辭輝達董座等要職 由財務長暫代執行長

黃仁勳桃色風暴女主角…公司副總裁鮑爾育有2女 丈夫身分背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽三樹路深夜工廠大火 消防局出動百人灌救無人傷亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三峽區今晚發生一起工廠火警。新北市消防局於晚間8時19分接獲通報，指稱三峽區三樹路222巷236弄內的一處鐵皮建築發生火災。轄區警方勤務指揮中心同步接獲119轉報後，立即派遣線上警力趕赴現場協助查處。

起火地點位於三樹路222巷236弄59號之10、之11及之12的鐵皮結構工廠。警消人員抵達現場時，發現建築物3樓已竄出大量濃煙，火勢相當猛烈。消防人員隨即佈設水線展開全力灌救，但因現場堆積大量易燃物，火勢持續延燒，主要燃燒範圍集中於建築物的2樓至3樓之間。

為防止火勢進一步擴大，新北市消防局大規模調派救災能量，共計出動消防人員145名、義消44名以及各式消防車輛68輛前往支援，持續在火場周邊進行射水降溫與滅火搶救作業。

三峽警分局三峽派出所由副所長率領共3名警力到場，針對火場周邊道路實施交通疏導與管制，同時進行現場安全警戒，全力維護大型救災車輛的進出動線暢通，避免民眾靠近發生危險。

據警方初步詢問現場負責人表示，起火點疑似位於3樓「光輝犬用品社」存放狗糧與狗籠的區域。所幸經初步清查，火警發生時廠內並無人員受困，截至目前為止亦未傳出任何人員受傷消息。

由於火警產生大量濃煙，消防局特別呼籲三峽區及鄰近樹林區的民眾，務必緊閉家中門窗，若須外出請配戴口罩以維護呼吸道健康。至於全案確切的財物損失、實際燃燒面積及詳細起火原因，仍有待火勢完全撲滅後，由消防局火災調查科進一步鑑定釐清。

新北市三峽區三樹路222巷236弄內3間連棟式鐵皮工廠今晚8時許發生火警 消防局出動消防人員145名、義消44名以及各式消防車輛68輛前往搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區三樹路222巷236弄內3間連棟式鐵皮工廠今晚8時許發生火警 消防局出動消防人員145名、義消44名以及各式消防車輛68輛前往搶救。記者王長鼎／翻攝

新北市三峽區三樹路222巷236弄內3間連棟式鐵皮工廠今晚8時許發生火警 消防局出動消防人員145名、義消44名以及各式消防車輛68輛前往搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區三樹路222巷236弄內3間連棟式鐵皮工廠今晚8時許發生火警 消防局出動消防人員145名、義消44名以及各式消防車輛68輛前往搶救。記者王長鼎／翻攝

三峽 火災 消防人員

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

新北深夜惡火延燒4廠商 土城、板橋、中和防空污

新北土城大火3間廠商陷入烈焰 關窗出入戴口罩

周年慶前夕失火！竹北遠百迅速疏散千人 今晚停業、明恢復營業

獨／竹北遠百發生火警1樓竄出濃煙 上百名顧客急疏散

相關新聞

影／新北土城4連棟鐵皮廠房清晨火舌吞噬 2長者及時避難幸無傷

新北市土城區今日清晨發生1起重大火警。新北市消防局於凌晨4時14分接獲報案，指稱位於土城區金城路三段的一層樓獨棟鐵皮汽修廠起火。由於現場多為易燃材質，火勢迅速蔓延，連同勝億家具、長億木材、金城門窗行及萬全汽車保修中心等4間連棟廠房皆遭受波及，現場濃煙直竄。

裝填火藥出意外！嘉義東石煙火工廠爆炸 印尼移工全身100%三級燒燙傷

嘉義縣東石鄉一處煙火工廠今天發生火藥爆炸意外，36歲印尼籍男子裝填火藥作業時，疑似因靜電產生爆炸，全身100%三級燒燙傷，傷勢相當嚴重，意識仍清楚，消防人員到場時無火勢，由救護車緊急送至嘉義長庚醫院急救，事發經過仍待相關單位進一步調查釐清。

影／捷運景安站外口角遭噴辣椒水 中和警3小時火速逮嫌送辦

新北市中和區捷運景安站外今天傍晚發生一起傷害糾紛案件。中和警分局今天下午5時許接獲民眾報案，指稱捷運站出口處有男子遭人攻擊。轄區景安派出所獲報後不敢大意，立即派遣線上組合警力火速馳赴現場查處，並同步通報救護人員到場協助。

三峽三樹路深夜工廠大火 消防局出動百人灌救無人傷亡

新北市三峽區今晚發生一起工廠火警。新北市消防局於晚間8時19分接獲通報，指稱三峽區三樹路222巷236弄內的一處鐵皮建築發生火災。轄區警方勤務指揮中心同步接獲119轉報後，立即派遣線上警力趕赴現場協助查處。

影／新竹香山景觀大道車禍 箱型車側翻共7傷1人命危送醫

新竹市香山區景觀大道上靠近東香路二段處今天下午16時54分發生連環車禍，新竹市消防局獲報趕抵，現場是箱型車與休旅車發生車禍，因撞擊力道大，箱型車側翻且車頭損毀嚴重，54歲劉姓箱型車男駕駛受困於車內，失去生命跡象，消防員於17時20分將劉男救出送醫，車禍細節待釐清。

深夜騎單車剪選舉布條偷回家收藏 花蓮男被查出是竊盜通緝犯

花蓮縣壽豐鄉近期接連傳出候選人競選布條遭剪斷竊走，警方調查發現，47歲周姓男子涉嫌深夜騎自行車，持剪刀剪開固定繩索，先後偷走3名候選人共4條布條。警方將他逮捕後，意外查出竟是花蓮地檢署今年4月發布的竊盜通緝犯，周男辯稱只是覺得布條好看，想帶回家收藏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。