三峽三樹路深夜工廠大火 消防局出動百人灌救無人傷亡

新北市三峽區今晚發生一起工廠火警。新北市消防局於晚間8時19分接獲通報，指稱三峽區三樹路222巷236弄內的一處鐵皮建築發生火災。轄區警方勤務指揮中心同步接獲119轉報後，立即派遣線上警力趕赴現場協助查處。

起火地點位於三樹路222巷236弄59號之10、之11及之12的鐵皮結構工廠。警消人員抵達現場時，發現建築物3樓已竄出大量濃煙，火勢相當猛烈。消防人員隨即佈設水線展開全力灌救，但因現場堆積大量易燃物，火勢持續延燒，主要燃燒範圍集中於建築物的2樓至3樓之間。

為防止火勢進一步擴大，新北市消防局大規模調派救災能量，共計出動消防人員145名、義消44名以及各式消防車輛68輛前往支援，持續在火場周邊進行射水降溫與滅火搶救作業。

三峽警分局三峽派出所由副所長率領共3名警力到場，針對火場周邊道路實施交通疏導與管制，同時進行現場安全警戒，全力維護大型救災車輛的進出動線暢通，避免民眾靠近發生危險。

據警方初步詢問現場負責人表示，起火點疑似位於3樓「光輝犬用品社」存放狗糧與狗籠的區域。所幸經初步清查，火警發生時廠內並無人員受困，截至目前為止亦未傳出任何人員受傷消息。

由於火警產生大量濃煙，消防局特別呼籲三峽區及鄰近樹林區的民眾，務必緊閉家中門窗，若須外出請配戴口罩以維護呼吸道健康。至於全案確切的財物損失、實際燃燒面積及詳細起火原因，仍有待火勢完全撲滅後，由消防局火災調查科進一步鑑定釐清。

新北市三峽區三樹路222巷236弄內3間連棟式鐵皮工廠今晚8時許發生火警 消防局出動消防人員145名、義消44名以及各式消防車輛68輛前往搶救。記者王長鼎／翻攝