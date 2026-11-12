屏東竹田民宅遭縱火 警掌握犯嫌身分查緝中

屏東縣竹田鄉一處民宅2日凌晨遭人縱火，疑與土地產權糾紛相關。屋主在消防人員抵達前自行撲滅火勢，幸未造成人員傷亡。警方今天表示，已掌握犯嫌身分查緝中。

有網友今天在社群平台Threads分享住家遭縱火影片，畫面顯示一名男子先在門口張望，接著拿出2瓶寶特瓶，朝汽車周圍及堆置雜物潑灑液體，以打火機點燃後隨即逃離現場，火舌瞬間竄起。

屏東縣政府警察局潮州分局證實，2日凌晨2時38分獲報，竹田鄉有一處民宅疑似遭人縱火。分局員警到場時，火勢已由屋主自行撲滅，現場未造成人員傷亡。

潮州警分局表示，員警立即通知鑑識人員到場勘察採證，同步調閱監視器影像，目前已掌握縱火犯嫌身分，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，目前查緝中。

據了解，犯嫌與屋主為遠房親戚，雙方過去疑有土地產權糾紛。潮州警分局表示，犯案動機仍須進一步調查釐清，呼籲民眾切勿因一時糾紛或情緒失控，做出縱火等危害公共安全行為，以免觸法。