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深夜騎單車剪選舉布條偷回家收藏 花蓮男被查出是竊盜通緝犯

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣壽豐鄉近期接連傳出候選人競選布條遭剪斷竊走，警方調查發現，47歲周姓男子涉嫌深夜騎自行車，持剪刀剪開固定繩索，先後偷走3名候選人共4條布條。警方將他逮捕後，意外查出竟是花蓮地檢署今年4月發布的竊盜通緝犯，周男辯稱只是覺得布條好看，想帶回家收藏。

吉安警分局表示，壽豐鄉一名女性鄉民代表候選人1日將競選布條掛在中興街與仁愛街口，隔天發現布條遭人取走，固定繩索也有遭剪斷的痕跡，於是向警方報案。考量選舉期間文宣遭破壞可能衍生爭議，警方隨即組成專案小組，調閱周邊監視器追查。

警方過濾影像發現，2日凌晨3時許，一名男子騎自行車行經現場後又折返，接著拿出事先準備的剪刀，剪開布條繩索後將文宣帶走。警方根據影像特徵及相關線索，鎖定47歲周姓男子涉有重嫌，於5日將他查獲。

進一步清查發現，周男並非只犯下一起案件，涉嫌竊取3名候選人懸掛的4條競選布條，警方也已尋獲並查扣失竊文宣。據了解，受害候選人全為女性，周男疑似鎖定女性候選人的競選布條下手。

警方查驗身分時，還發現周男另因涉及竊盜案件，未依通知出庭，已於今年4月遭花蓮地檢署發布通緝。周男供稱，因為覺得競選布條圖案漂亮，才想拿回家收藏，並沒有特定政治立場。全案訊後依毀損、竊盜及違反《公職人員選舉罷免法》等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局強調，選舉期間競選文宣受法律保障，任何破壞或竊取行為都可能觸法，警方將持續加強巡邏與查緝，防止違法行為影響選舉公平及秩序。

花蓮縣壽豐鄉周姓男子看路上選舉布條好看，剪回家收藏，警方逮捕後發現是竊盜通緝犯。圖／吉安警分局提供
花蓮縣壽豐鄉周姓男子看路上選舉布條好看，剪回家收藏，警方逮捕後發現是竊盜通緝犯。圖／吉安警分局提供

花蓮縣壽豐鄉周姓男子看路上選舉布條好看，剪回家收藏，警方逮捕後發現是竊盜通緝犯。圖／吉安警分局提供
花蓮縣壽豐鄉周姓男子看路上選舉布條好看，剪回家收藏，警方逮捕後發現是竊盜通緝犯。圖／吉安警分局提供

花蓮縣壽豐鄉周姓男子看路上選舉布條好看，剪回家收藏，警方逮捕後發現是竊盜通緝犯。圖／吉安警分局提供
花蓮縣壽豐鄉周姓男子看路上選舉布條好看，剪回家收藏，警方逮捕後發現是竊盜通緝犯。圖／吉安警分局提供

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