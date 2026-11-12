警政署擬砸5.88億採購近4萬組戰術槍套 開放基層試戴

警察每天腰間掛著手槍、彈匣及手銬等裝備，長時間執勤對腰部造成負擔。警政署今年規畫採購新式戰術槍套組，將每組預算從過去2000元提高至1萬5000元，除強化槍套防搶功能，還增列支撐腰部的護腰裝備。這次預計採購近4萬組，總預算約5.88億元，並開放第一線員警報名試戴，讓真正每天使用裝備的人參與採購把關。

警政署表示，員警巡邏、盤查及處理各類案件時，必須長時間攜帶手槍、彈匣及手銬，傳統勤務腰帶集中承受裝備重量，容易造成腰部壓迫，也可能影響活動靈活度。因此這次戰術槍套組除硬殼式槍套，還包括勤務腰帶、腰封、彈匣袋及手銬袋等5項裝備，透過腰封緩衝、支撐，減少裝備晃動及腰部負擔。

根據公開採購資料，警政署這次編列5億8797萬元，預計採購3萬9198組戰術槍套組，單組預算1萬5000元。相較過去每組約2000元，這次不只是更換槍套，也將防搶安全、腰部支撐及長時間穿戴的舒適性一併納入採購規格。

為避免新裝備規格符合要求，實際使用卻不順手，警政署也開放第一線員警透過內部「警政知識聯網」自主報名試戴，依員警使用槍款及槍套資料抽選參與者，讓員警實際測試拔槍是否順暢、裝備會不會晃動、腰部支撐是否足夠，以及執勤動作有無受到限制，並填寫滿意度問卷，作為採購評選參考。

警政署今年10月採購近4萬件戰術防彈衣時，已首度讓基層員警參與試穿評選，當時共有797名員警報名，抽出60人實際體驗。這次戰術槍套組延續相同方式，希望避免裝備買回來後，才發現穿戴不合適、影響執勤。

警政署指出，過去槍套組多在汰換警用手槍時一併採購配發，後續由各警察機關依耗損情況自行更換。這次主動提升裝備品質，國內外廠商均可參與投標，將依政府採購程序評選，兼顧員警執勤安全與身體負擔。

警政署採購戰術槍套組，為兼顧執勤安全與員警健康，開放第一線員警試戴把關。記者廖炳棋／翻攝

警政署採購戰術槍套組，為兼顧執勤安全與員警健康，開放第一線員警試戴把關。記者廖炳棋／翻攝

警政署採購戰術槍套組，為兼顧執勤安全與員警健康，開放第一線員警試戴把關。記者廖炳棋／翻攝

警政署採購戰術槍套組，為兼顧執勤安全與員警健康，開放第一線員警試戴把關。記者廖炳棋／翻攝

警政署採購戰術槍套組，為兼顧執勤安全與員警健康，開放第一線員警試戴把關。記者廖炳棋／翻攝