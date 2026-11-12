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桃園行政執行分署雙11拍賣總額1562萬元 遠東航空飛行器第8拍

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

行政執行署桃園分署、桃園地檢署也有雙11活動，昨天舉辦「雙11五打七安案件聯合拍賣會」，現場競價激烈，總計入帳1562萬7700元。

桃園分署、地檢署拍賣品項以地檢署偵辦詐欺案件查扣物為主，包括泰達幣4萬4464顆、12顆小鑽石，及71件總重量71兩4錢的黃金，最終以1267萬7500元拍定；另遠東航空公司所有的航空器歷經7次拍賣都未拍定，昨日第8次拍賣，由桃園國際機場公司以211萬元承受，另有楊梅區、中壢區土地也分別以20萬200元拍定、由國稅局以64萬元承受。

拍賣會由桃園地檢署與桃園分署檢執聯手，就偵查中扣押物進行變價，徹底剝奪被告犯罪所得及保障被害人權益。桃園地檢署主任檢察官楊植鈞、檢察官黃世維都到場，主任檢察官廖晟哲、桃園地方法院庭長張明道率10多名第66期學習司法官到場觀摩。

拍賣過程黃金最獲民眾青睞，競價聲此起彼落，得標者除了買到自己喜愛的物品，更獲得桃園地檢署提供印有「不賄才乖 不詐財乖」反賄選宣導小物乖乖1包。

拍賣尚有銀條及部分不動產未拍定，將安排於桃園分署12月1日聯合拍賣會進行拍賣，更多拍賣好康資訊，請大家持續關注桃園分署官網及臉書訊息。

桃園分署雙11拍賣會黃金高價落槌。圖／桃園分署提供
桃園分署雙11拍賣會黃金高價落槌。圖／桃園分署提供

遠東航空的飛行器第8次拍售終於拍出。圖／桃園分署提供
遠東航空的飛行器第8次拍售終於拍出。圖／桃園分署提供

桃園地檢署主任檢察官楊植鈞、檢察官黃世維都到場，主任檢察官廖晟哲、桃園地方法院庭長張明道率10多名第66期學習司法官到場觀摩。圖／桃園分署提供
桃園地檢署主任檢察官楊植鈞、檢察官黃世維都到場，主任檢察官廖晟哲、桃園地方法院庭長張明道率10多名第66期學習司法官到場觀摩。圖／桃園分署提供

桃園分署雙11拍賣會競價激烈。圖／桃園分署提供
桃園分署雙11拍賣會競價激烈。圖／桃園分署提供

桃園行政執行署、地檢署辦理退換貨「雙11五打七安案件聯合拍賣會」。圖／桃園分署提供
桃園行政執行署、地檢署辦理退換貨「雙11五打七安案件聯合拍賣會」。圖／桃園分署提供

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