社團餐會喊「當選」惹議！檢警搜索新竹縣竹東鎮代會辦公室

選戰倒數，新竹縣竹東鎮民代表會今天上午驚傳遭搜索，外傳有地方社團舉辦餐會時，呼籲成員支持特定候選人、涉及賄選。新竹地檢署表示，全案仍在偵辦中，基於偵查不公開原則，不便說明相關案情。

地方人士透露，竹東某地方社團近日在餐廳舉辦聚餐，席開約7、8桌，席間疑似有人提及選舉及餐會補助來源為某候選人，並公開呼籲與會成員支持特定候選人，現場甚至響起「當選」口號，引發賄選疑慮。

據了解，該場餐會疑似獲得竹東鎮民代表會相關補助，外界質疑是否藉由社團活動替特定候選人拉票。不過相關傳聞尚未獲檢方證實。

新竹地檢署表示，案件仍在偵辦中，基於偵查不公開原則，不便透露搜索原因及相關案情，至於是否涉及餐會補助或選舉賄選，仍待進一步釐清。