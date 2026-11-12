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彰化永靖鄉長控違反選罷法 沒告競選對手 助選5人挨告

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉長魏碩衛今到彰化地檢署，按鈴申告縣政府機要張建豐等5人接連在社區活動中心、宮廟辱罵和抹黑他，已涉嫌違反選罷法的意圖使人不當選。張建豐等人否認言語攻擊、抹黑，強調是提出質問和描述狀況。

2026鄉鎮市長選舉進行迄今，永靖鄉長魏碩衛提告是第一件，不過沒控告競選對手鄉民代表會主席林致安，而是對為林致安助講、助選的5名人員，被地方解讀以訟止謗，避免助講內容傳開影響選情。

魏碩衛表示，選舉這段期間對手團隊言論已遠遠超出理性範圍，10月31日到現在接連在社區活動中心及多處宮廟等公開場合，對手林致安團隊裡的幾位助講人以「白賊」、「白癡」、「毋成仔」等言詞辱罵他，甚至公開指稱他涉及人事收賄。

魏碩衛又表示，鄉公所先前解聘、解雇一些人，可能那些人心生不滿到外面亂講話，最後和對手陣營連成一氣，希望換人執政後能回鄉公所任職，他絕沒重新雇用人員而收取人事費。

「不怕接受檢驗、不怕別人批評政。」魏碩衛表示，這幾年他為永靖鄉爭取超過8億元建設，可攤開給鄉親檢視，但他無法再容忍把沒有根據的指控當成選舉手段，尤其是涉及收賄這種嚴重指控，現場錄影及言論譯文已整理並交給檢察機關，希望透過司法程序釐清事實並捍衛他的名譽。

被控告的縣政府機要張建豐說，助講時針對永靖鄉政提出問題，客觀評論他所知道的事情，從未惡意攻擊魏碩衛。另一名被控告的前縣議員葉麗娟說，講出鄉公所人事調動頻繁的現況，沒人講魏碩衛收取人事費。張建豐和葉麗娟都說，尊重魏碩衛行使公民權利，既然被告就會面對訴訟。

彰化縣永靖鄉長魏碩衛（中間）控告縣政府機要秘書張建豐等5人。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉長魏碩衛（中間）控告縣政府機要秘書張建豐等5人。記者簡慧珍／攝影

選罷法 鄉長 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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