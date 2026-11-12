影／救人救到坐輪椅！南投埔里警員急救透支　家屬特地到院致謝

埔里鎮西安路三段8日凌晨發生緊急救護案件，患者突然失去意識，警員鄭宇哲趕抵現場後，立即施行CPR，消防救護人員抵達前持續急救10餘分鐘，成功為患者搶回一命。鄭員因體力透支，事後疲憊坐在醫院輪椅上的畫面，也讓家屬相當感動。

南投縣埔里分局合成派出所警員鄭宇哲，8日凌晨0時30分接獲勤務指揮中心通報，指埔里鎮西安路三段有民眾身體不適、呼吸困難，情況危急，立即趕赴現場。鄭員抵達時，發現患者已失去意識，為把握黃金救援時間，隨即展開心肺復甦術（CPR），持續進行胸外按壓。

由於患者情況危急，鄭員不敢停歇，在消防救護人員抵達前，連續急救10餘分鐘。119救護人員到場後接手施行專業救護，並迅速將患者送往埔里基督教醫院治療。所幸經警消通力合作，患者送醫後成功恢復呼吸及心跳，目前由醫療團隊持續照護。

患者家屬得知鄭員在關鍵時刻挺身而出，及時施行CPR，為患者爭取寶貴的救援時間，特地前往醫院向他致謝。鄭員因長時間持續急救，體力幾乎透支，當時疲憊地坐在醫院輪椅上，家屬看在眼裡相當感動，也對他的付出表達由衷感謝。

值得一提的是，鄭宇哲今年初執勤途中，也曾遇到民眾發生交通事故，當時同樣第一時間投入搶救，成功挽回傷者生命。短短一年內兩度在危急時刻救人，展現警察不只是維護治安、交通秩序，也可能在生命最危急的時刻，成為民眾最及時的依靠。

埔里分局表示，警察經常是緊急事故現場第一時間抵達的救援力量，具備基本急救知識與技能，往往能在關鍵時刻發揮重要作用。警方也提醒，民眾若發現有人突然失去意識、沒有正常呼吸，應立即撥打119，並依救護人員指示實施CPR及使用AED，把握黃金救援時間。

埔里分局警員鄭宇哲在消防救護人員抵達前，持續替失去意識的患者施行CPR逾10分鐘，成功爭取黃金救援時間。圖／警方提供