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台東市代候選人送941元物資涉賄選 遭檢起訴求刑4年

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市民代表選舉傳出賄選案件！地檢署偵辦市民代表候選人張姓男子涉嫌賄選案，查出張男疑與兒子利用普渡活動取得供品的機會，穿著競選背心，向具有投票權的選民發送油、鹽、糖、罐頭、泡麵及飲料等物品，檢方認定涉及以物品行賄爭取選票，偵查終結後依法提起公訴，並對張男具體求刑有期徒刑4年。

地檢署表示，檢察官康舒涵指揮縣警察局偵辦本案，查出張姓男子登記參選台東市市民代表選舉，為爭取當選，涉嫌與兒子共同基於對有投票權人行求賄賂的犯意聯絡，利用張男擔任台東市豐田普○寺主任委員的職務機會，取得普渡供品。

檢方指出，張姓父子於今年9月6日前往豐田里，兩人身穿競選背心，向多名具有投票權的選民發放油、鹽、糖、罐頭、泡麵、飲料及餅乾等物品，總價值約新台幣941元，涉嫌透過贈送物資方式向選民行求賄賂，以爭取選舉支持。

全案偵查終結，檢方認定張姓父子涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權之人行求賄賂罪嫌，依法提起公訴，其中對候選人張男具體求刑有期徒刑4年。

地檢署呼籲，選舉應維持公平、公正原則，民眾切勿因貪圖小利收受賄賂或不當贈禮，以免觸法；如發現疑似賄選情事，應勇於檢舉，檢舉人身分將依法保密，經查獲屬實者，並可依規定領取檢舉獎金。

台東檢方偵辦市民代表候選人涉嫌賄選案，偵查終結後依法提起公訴，並對候選人具體求刑4年。記者尤聰光／攝影
台東檢方偵辦市民代表候選人涉嫌賄選案，偵查終結後依法提起公訴，並對候選人具體求刑4年。記者尤聰光／攝影

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