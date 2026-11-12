北市南港2機車追撞移往路旁 又遭第3車擦撞釀1傷

彰化縣永靖鄉長魏碩衛今到彰化地檢署，按鈴申告縣政府機要張建豐等5人接連在社區活動中心、宮廟辱罵和抹黑他，已涉嫌違反選罷法的意圖使人不當選。張建豐等人否認言語攻擊、抹黑，強調是提出質問和描述狀況。

2026-11-12 14:01