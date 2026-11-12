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北市南港2機車追撞移往路旁 又遭第3車擦撞釀1傷
台北市南港區昨晚發生一起離奇車禍，29歲吳姓男子騎機車行經忠孝東路七段時，因減速遭後方57歲陳姓騎士追撞，所幸兩人均未受傷，沒想到雙方正準備將機車移往路旁，又遭另一名20歲陳姓騎士擦撞，造成20歲陳男手腳擦挫傷送醫，短時間內接連發生兩次碰撞，詳細肇事原因仍待警方釐清。
南港分局昨晚9時34分許獲報，忠孝東路七段124巷17弄口發生交通事故。警方調查，吳男騎機車沿忠孝東路七段由西往東行駛，行經巷口時減速，後方同向57歲陳男騎車不慎撞上，兩人均未受傷，準備將車輛移到路旁處理。
不料，兩人移車過程中，又有一輛同方向行駛的機車擦撞，20歲陳姓騎士因此受傷，手腳多處擦挫傷，送往台北市立聯合醫院忠孝院區治療。
警方表示，三名騎士酒測值均為零，詳細碰撞經過及肇事責任，後續交由交通警察大隊分析釐清。
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