大屯山區電纜接連遭竊！雙北警共組專案小組查獲3賊

台北市警方日前接連獲報，大屯山一帶電纜線遭剪竊，轄區北投分局及與鄰近淡水分局共組專案小組追查，鎖定楊、林、陳姓男子涉有重嫌，昨循線將3人拘捕到案，並從林身上查獲毒品吸食器等證物，詢後依法送辦。

據悉，北投分局警方9月接獲公園路燈工程管理處通報大屯山山區有電纜線遭剪竊，10月又接獲台灣電力公司報案，指稱山區有電纜線遭人剪竊，2案皆導致道路漆黑、影響用路人安全。

警方調查，犯嫌專挑深夜騎乘機車進入山區犯案，專案人員清查後鎖定居住新北市淡水區的50歲楊姓男子、51歲林姓男子、48歲陳姓男子涉有重嫌，11月11日循線將3人拘捕到案。

3人落網時，住處僅剩電纜線外部塑膠皮，內部銅線皆已銷贓，3人坦承因缺錢花用犯案；其中，林被查獲藏有毒品安非他命吸食器、殘渣袋等物。警詢後依毒品危害防制條例、刑法加重竊盜等罪嫌將3人移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，各類公共建設是城市發展基石，不容不法之徒趁機牟利或破壞。警方除持續落實轄區各重要工地、公共設施的巡邏與深夜維安力道外，也呼籲各工程單位應加強相關門禁管制與監管，增設監視器與照明設備，並強化物料保管防護措施。

民眾若發現任何形跡可疑人士或不法情事，應立即撥打 110 報案，警民合作共同打造安全嚴密的治安防護網，維護社會治安與公共工程安全。