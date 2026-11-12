金門街頭群毆影片瘋傳！陸籍女子先動手遭反擊 少年據點負責人發聲

金門地區網路社群近日流傳一段金髮女子與多名少年發生口角，隨後演變成肢體衝突的影片，女子遭多人以拳腳攻擊，倒地不起，畫面引發各界關注。警方表示，遭圍毆女子為32歲林姓大陸籍女子，持旅遊簽證入境金門，當日警方獲報後立即派員到場，先將受傷的林女送醫治療，隨後通知6名涉案人員及楊姓私人機構負責人至警局製作筆錄；全案將依刑法聚眾鬥毆罪及傷害罪嫌移送金門地檢署偵辦。

漂丿少年家協會負責人楊皓傑今天也拍攝影片說明事件始末，透露林女上周自稱是台灣某校研究生到機構來，希望進行相關研究，卻未經機構同意，便自行下樓與據點內的少年互動，過程中，林女言行怪怪的，還自稱「以前砍過人」，讓工作人員感到不友善，對據點成員的安全產生疑慮，因此基於安全考量，決定禁止她再進入據點。

楊皓傑強調，「漂人少年家」是讓少年能自在相處、安心互動的空間，但不代表任何人都能隨意進出，每一名來到據點的少年都值得被尊重與保護，他後來也在內部群組提醒少年，若發現林女再次出現在據點附近，或試圖進入，應立即通知工作人員，不要自行與對方發生衝突，沒想到雙方還是發生衝突。他也提到，動手打人就是不對的，相關責任會交給警察機關去處理，不會逃避責任。

警方調查，林女與當地少年透過網路社群媒體結識，4日晚間雙方先在金城大廟口前發生口角，少年友人為替同伴討回公道，透過社群媒體再與林女相約，5日下午在金湖鎮某私人機構前道路對質。不料林女抵達後，隨即徒手攻擊其中一名少年，在旁的22歲林姓男子及多名少年見狀，便以拳腳反擊，將林女打倒在地。

警方獲報後立即派員到場，將雙方隔開，並將傷勢較重的林女送醫。警方隨後通知6名涉案人員及楊姓機構負責人到金湖分局製作筆錄；林女於6日出院後也到案說明，並隨同警方前往金門地檢署複訊，同日在移民署人員陪同下，經小三通返回大陸。

金湖警分局表示，目前已掌握在場助勢人員身分，並陸續通知到案，全案將依刑法第150條聚眾鬥毆罪及第277條傷害罪嫌，移送福建金門地方檢察署偵辦。警方提醒，公共場所聚集3人以上施以強暴脅迫，在場助勢者及實際動手者均可能涉及刑責，呼籲民眾遇有糾紛應循合法途徑處理，切勿相約談判、以暴力解決問題。

漂丿少年家協會負責人楊皓傑今天也拍攝影片說明事件始末，透露林女上周自稱是台灣某校研究生到機構來，過程中，林女部分言行怪怪，她自稱「以前砍過人」，讓工作人員感到不友善，基於安全考量，決定禁止她再進入據點。圖／漂丿少年家協會提供